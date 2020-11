Így sétáltass kutyát a következő hónapokban: mutatjuk a legfontosabb szabályokat

Rengeteg kutyatulajdonos állt tanácstalanul, amikor november elején Orbán Viktor elrendelte éjféltől a kijárási tilalmat, ami a kutyasétáltatásokra is vonatkozott. Az idősebb vagy éppen még kölyökkutyák számára nem mindig kibírható az éjszaka és okozhat kellemetlen meglepetéseket, ha lehetőség sincs néhány percre elhagyni a házat.

Az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt hétfőn újabb szigorításokat vezettek be, amelyek szerdától léptek életbe. Mi is beszámoltunk róla, hogy az üzletek 19 órától zárnak és a kijárási tilalom már 20 órától, reggel 5 óráig érvényes. Az előző rendelettel ellentétben ez számtalan ebnek az utolsó sétáját órákkal korábbi időpontra hozta volna, amivel szinte megoldhatatlan problémává vált volna sok négylábúnak reggelig a vizelettartás. Enyhítést kértek a kutyások, kedvenceik egészségének megőrzése érdekében, így végül a korlátozó intézkedéseken módosítottak.

Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

Az új rendelet betartását fontos a felelős kutyatulajdonosoknak is komolyan venni és valóban csak a lakóhely 500 méteres körzetében maradni, mindössze annyi ideig, amennyire valóban szükség van. Most kerülni kell a bandázást és a közös kutyázást. Napközben is tilos a csoportosulás, így egy darabig jobb, ha nem ismerkedik az eb új pajtásokkal. Ha az esti sétára indulnánk mindig legyen nálunk lakcímkártya és személyazonosító okmány.

Az új szabályozásokon kívül az egyre hűvösebb napok újabb dolgokra hívják fel a figyelmet, amikre szintén érdemes ügyelnünk. Amikor a hőmérséklet egyik napról a másikra hirtelen lecsökken és az ősz utolsó heteire, a tél küszöbén állva elérjük a mínuszokat is, nem sok kedvünk lehet már a hosszú sétákhoz, ám a kutyatulajdonosok jól tudják, hogy ez nem mindig döntés kérdése.

A nekünk is kellemetlen hideg időjárás, kutyáink számára számtalan veszélyt rejteget, hiszen négylábú barátaink nem tudnak a szekrényből előrántani egy vastag esőkabátot és egy jól bélelt csizmát. Az utóbbi években ugyan egyre enyhébb Magyarországon a tél, de az időjárás hirtelen változása, így is megviselheti a háziállatokat.

A különböző kutyafajták eltérő módon reagálnak a hűvösebb napokra. Néhány német juhászkutya például kifejezetten szereti az esőt és a havat. Az olyan rövidszőrű vagy kistesű típusok viszont, mint a csivava vagy a rendkívül népszerű Bichon-félék, azonban általában jobban kedvelik ilyenkor a lakás melegét és amint elvégezték a dolgukat, már sietnének is haza, elbújni egy meleg takaróba. Szerencsére vannak olyan módszerek, amelyek segítségével a kutyák könnyebben alkalmazkodhatnak a hideghez, és biztonságban maradhatnak az őszi-téli időszak veszélyeitől.

Milyen veszélyeket rejtenek a hidegebb hónapok?

Jég: A vékony jég igazi veszélyt jelent azokra a kutyákra és kölyökkutyákra, akik esetleg nem veszik észre, hová lépnek. Legkönnyebben úgy akadályozhatjuk meg a fulladást és a hipotermiát, hogy kutyánkat távol tartjuk ezektől helyektől. Még akkor is, ha a jég elég vastag ahhoz, hogy elviselje a súlyt, a kutya könnyen megcsúszhat és megsérülhet.

A vékony jég igazi veszélyt jelent azokra a kutyákra és kölyökkutyákra, akik esetleg nem veszik észre, hová lépnek. Legkönnyebben úgy akadályozhatjuk meg a fulladást és a hipotermiát, hogy kutyánkat távol tartjuk ezektől helyektől. Még akkor is, ha a jég elég vastag ahhoz, hogy elviselje a súlyt, a kutya könnyen megcsúszhat és megsérülhet. Fagyálló: A fagyálló még kis mennyiségben is végzetes lehet. Fontos, hogy a flakont zárva tartsuk és ne férjen hozzá kedvencünk, az esetleges kiömlött anyagokat pedig azonnal tisztítsuk fel. Hasznos megtanulni felismerni a háziállatok fagyálló mérgezésének tüneteit, például a hányást, a letargiát és a járási problémákat.

A fagyálló még kis mennyiségben is végzetes lehet. Fontos, hogy a flakont zárva tartsuk és ne férjen hozzá kedvencünk, az esetleges kiömlött anyagokat pedig azonnal tisztítsuk fel. Hasznos megtanulni felismerni a háziállatok fagyálló mérgezésének tüneteit, például a hányást, a letargiát és a járási problémákat. Izületi gyulladás: Az izületi gyulladás tünetei a hideg időben fokozódhatnak, ha ezeket tapasztaljuk feltétlenül forduljunk állatorvoshoz és kezeljük a problémát az utasításoknak megfelelően.

Az izületi gyulladás tünetei a hideg időben fokozódhatnak, ha ezeket tapasztaljuk feltétlenül forduljunk állatorvoshoz és kezeljük a problémát az utasításoknak megfelelően. Szén-monoxid: A legfontosabb, hogy soha ne hagyjuk a kutyánkat az autóban főleg úgy, hogy jár a motor, így elkerülhetjük a bajt.

Ezeken a veszélyeken túl számos dologra érdemes még figyelni, amikor beköszönt a tél. A száraz bőr is problémát jelenthet például és a meghűlés, illetve a különböző felsőlégúti megbetegedések. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy a szabadtéri háziállatok megfelelő menedéket kapjanak a szél és a csapadék ellen.

1. Rövidebb séták

A fiatalabb kutyákat még könnyebben hozzá lehet szoktatni a kinti hőmérséklethez, de a benti, lakásban tartott kutyák már nem fognak tudni túl könnyen alkalmazkodni egy a hűvös időhöz, ezért ne induljunk velük hosszabb sétákra. A kölyökkutyák kevésbé tolerálják a hideget, mivel jóval kevesebb az izom és a zsír a testükön, ami esetleg kicsit melegebben tartaná őket. Törekedjünk csak tényleg a szükséges időt a szabadban tölteni a hidegebb napokon és figyeljük kutyánk reakcióit.

2. A mancsok védelme

Ahogy már említettük az emberek a vastag csizmákban sok esetben talán nem is érzik a hideg időjárással járó kellemetlenségeket. Az első fagyokat követően az utakat felszórják sikosság-mentesítő anyagokkal, ám néhány helyen a tiltás ellenére is még sót használnak. A jég és a só, valamint a különböző vegyi anyagok károsíthatják a mancsokat, sérülhet a bőrfelület.

Vigyázzunk azokkal a jég és hó darabokkal, amelyek elakadhatnak a lábujjak között vagy a lábszőrzetben. A jeges járdákon könnyen kirepedezhet a kutyák mancsa. Ha kutyánk lábát irritálják a vegyszerek, kipróbálhatjuk a kutyacipőket, kutyazoknikat vagy meleg mosogatórongy segítségével mossuk át kedvencünk lábait a séta után.

3. A külső menedék

Még kevésbé hideg időben is fontos, hogy a szabadban tartott kutyáknak házat, valamilyen menedéket nyújtsunk. Ha már a kevésbé zord napokon megtanulják, hogy a kellemes kuckó védelmet ad, akkor a hidegebb napokon már bátran bújnak el a hideg, a csapadék és a szél elől. Ne építsünk vagy vásároljunk túl nagy házat: a menedék elég ha kicsit nagyobb mint az összegömölyödve alvó kedvencünk. Ezáltal a kutya saját testhője segítségével melegen tarthatja magát és a helyet. Ha már van egy felnőtt méretű kutyaházunk, a kisméretű eb számára egyszerűen helyezzünk be egy kisebb menedéket, például egy kiskutya méretű kutyaládát, amit a kutya ágyként használhat. Tegyünk be egy száraz takarót vagy szalmából készült ágyneműt. A garázs is jó megoldás lehet, de a kutyáknak így is szükségük van egy saját kuckóra, ahol elrejtőzhetnek. Egy száraz karton is segíthet végső esetben, de a legjobb megoldás egy kutyaágy lehet a garázsban.

4. Ruhák a kutyára

Az őszi-téli időszakban ellepik a közösségi oldalakat a különböző ruhákba öltöztetett kutyák képei. Sokan támadják a gazdikat, hogy a kutya az kutya és semmi esetben sem kell ruhát adni az állatra. Mielőtt azt hinnénk, hogy minden kutyatulajdonos bohócot akar csinálni az ebből gondoljuk át újra a helyzetet. Ahogy már fentebb is elhangzott minden kutya más és máshogy reagál a hűvösebb, csapadékosabb időjárásra. Egy lakásban tartott kedvencnek hatalmas segítség lehet egy vízhatlan esőkabát jellegű öltözet, hogy elkerülje a súlyos megfázást és biztonságban elvégezhesse a dolgát.

Ha úgy döntünk, hogy a kutyánkra a hűvösebb napokon kabátot adunk érdemes átgondolnunk milyen ruhadarabra van szükségünk és itt nem a divatról van szó. A megfelelő öltözet kiválasztása függ a kutya szőrének típusától és testzsír arányától is. Ha tanácstalanok vagyunk érdemes javaslatot kérni az állatorvostól vagy a kutyakozmetikustól.

Címlapkép: Getty Images

