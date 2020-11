Koronavírus: katonákat küldenek a vidéki kórházba, egészségügyi feladatokat kell ellátniuk

A hétvégén először volt érezhető a balassagyarmati kórházban, hogy a salgótarjáni, váci, egri és hatvani kórházakban meglendült a covid-ellátás, számolt be Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere. A vasárnap közzétett bejegyzés szerint - amit a 24.hu szúrt ki - 144 koronavírusos beteget gyógyítanak a fertőző osztályon, 7 beteg van lélegeztető készüléken. Sajnos 5-en hunytak el az elmúlt napokban.

A Heves megyéről átirányított orvos-szakápoló kapacitás az ottani kórházak covid-kapacitás kiépülésével lecsökkent, ezt 21 fővel pótolja hétfőtől a Magyar Honvédség Szolnokról. A katonák a Madách Kollégiumban kerülnek elszállásolásra - köszönöm a Tankerület vezető asszony és igazgató úr pozitív hozzáállását -, a tegnap megjelent kormányrendelet szerinti egészségügyi feladatokat látnak majd el a kórházban

- írta közösségi oldalán. Azt is hozzátette: sajnos kiugró mértékben emelkedtek a hétvégi teszteredmények a városban, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházban egy középsúlyos covid-beteg gyógyulási ideje 9-12 nap az utóbbi hetek statisztikái alapján, a napi covid-pozitív azonosított szám ugyanakkor hetek óta emelkedik a városban is (a hétvégén kimagaslóan). "Nagyon kérek mindenkit, hogy tartsa be a szigorításokat! Nekem elhihetik, hogy jobb az utcán is maszkot viselni, mint oxigén maszkot a covid-osztályon", zárta sorait.

84. VESZÉLYHELYZETI KÖZLEMÉNY (2020.11.15.)

