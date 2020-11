Újfajta fizetési mód jön Magyarországon: itt vannak a részletek

Bár sokan eddig is fizettek androidos telefonnal a kártyájuk helyett, most a rendszert működtető Google hivatalos fizetőalkalmazása is megjelenik Magyarországon. Egyelőre nagy változást nem fog azonban hozni, mert csak három kisebb szolgáltatót támogat, írja a Pénzcentrum.

Elérhető lesz más országok mellett Magyarországon is a Google hivatalos androidos mobilfizetése, a Google Pay (a név nem keverendő össze a hasonló hangzású alkalmazásbolttal, a Google Play-jel), derül ki a Mastercard közléséből. Bár sokan eddig is használták androidos telefonjukat fizetésre, a keresőóriás hivatalos fizetési alkalmazása eddig idehaza nem működött. Most velünk egyidőben jelenik meg Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Portugáliában és Romániában is.

Az, hogy ennek ellenére is ki lehetett vele váltani a kártyánkat, annak köszönhető, hogy az iPhone-nal szemben az Android lényegesen nyíltabb rendszer. Így bár a gyártó saját fizetését nem támogatta országunkban, megengedte, hogy a telefonban lévő, úgynevezett NFC-csipet felhasználva minden bank saját alkalmazást fejlesszen erre a célra. (Ezzel szemben iOS-re az Apple Pay tavalyi hazai megjelenéséig egyáltalán nem volt elérhető a mobilfizetés.)

Most tehát behozzák a hivatalos megoldást is Magyarországra, mégis a többség egyelőre továbbra is saját bankja appjával fizethet.

Ugyanis egyelőre nincs nagy bank a támogatott partnerek közt, itthon három kissebb fintech céggel, a Revolut-tal, a Curve-val és a Monese-szel lehet egyelőre használni ezt a rendszer. Ezek egyébként idehaza egyre népszerűbbek, így akik használnak ilyen kártyát, azoknak ez a lehetőség hasznos lesz.

Ha ezután így fizetnénk, a kártyakibocsátó mobilbanki alkalmazásában a használni kívánt Mastercard kártya kijelölése után a "Hozzáadás a Google Payhez" opciót kell választanunk. Ahogyan a bankok saját mobiltárcáit vagy az Apple Pay-t, a Google Pay-t is pontosan ugyanúgy használhatjuk, mint egy sima bankkártyát. A pénztárnál egyszerűen azt mondjuk, hogy kártyával fizetnénk, pusztán nem a tényleges kártyánkat, hanem feloldás után a telefonunkat helyezzük a terminál fölé.

Újdonság a Takarékbanknál

Mint a fenti példa is mutatja, folyamatosak az ún. fintech-fejlesztések a hazai bankoknál, és jól látszik, hogy a garázscégek mellett a legismertebb szolgáltatók tervezik meghódítani Magyarországot. A Google mellett kiváló példa erre az Apple is. Olyannyira, hogy

a Takarékbank a mai nappal elérhetővé tette Visa-kártyás ügyfeleinek az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást, amellyel biztonságosan fizethet, anélkül, hogy másnak átadná bankkártyát, gombokhoz érne vagy készpénzt használna.

A Takarékbank lapunknak küldött tájékoztatásában kiemelte, hogy az összes iPhone-nal történő tranzakció kiemelten védett. Az érintésmentes fizetéshez az ügyfélnek egyszerűen csak a kártyaelfogadó terminál közelébe kell tartania iPhone-ját, vagy Apple Watch okosóráját. Hozzátették: "Minden Apple Pay tranzakció biztonságos, mivel ujjlenyomat-felismerővel (Touch ID), arcfelismerővel (Face ID) vagy az eszközjelszóval azonosítja a tulajdonost, valamint egyszer használatos biztonsági kóddal hagyja jóvá a tranzakciót."

Az Apple Pay-t elfogadják az élelmiszerboltokban, a gyógyszertárakban, a taxikban, az éttermekben, a kávéházakban, és sok más üzletben is

- írta a Takarékbank.

Címlapkép: Getty Images