Videón, ahogy szakad a hó Kékestetőn: máris nyakunkon a tél?

Pénteken délelőtt már volt egy rövidebb ideig tartó havazás Kékestetőn, az ország legmagasabb pontján, estére pedig még inkább megszaporodtak a hópelyhek.

Videó is készült róla a MetNet jóvoltából:

Pénteken már mi is megírtuk, hogy hóesést, kemény mínuszokat hoz az érkező hidegfront, ami által sarkvidéki eredetű hideg zúdul ránk. Az előrejelzés azt jósolta, hogy havas esőre, hózáporra is lesz némi esély, jellemzően az északi hegycsúcsok közelében, ez pedig, úgy tűnik, be is igazolódott.

És hogy milyen időre számíthatunk hétvégén? Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szombaton túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, az Alföldön és a Zemplén térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 7 fok között valószínű. Késő estére általában -4, +1 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap a ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős idő várható többórás napsütéssel. Csapadék nem lesz. A délnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között valószínű, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 8 fok között valószínű.

