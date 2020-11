Koronavírus miatt zárt be a vidéki iskola: sok tanár tesztje lett pozitív

Egy iskolát már be kellett zárni a pedagógusok hétfőn indult országos koronavírus-szűrését követően, írja a Népszava. A lap információi szerint a debreceni Árpád Vezér Általános Iskola mintegy ötven fős tantestületéből hétfőn tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje, vagyis a tanári kar húsz százaléka fertőzött volt. Nekik karanténba kellett vonulniuk, így az oktatást a továbbiakban már helyettesítésekkel sem lehet megoldani, ezért az iskolában keddtől rendkívüli szünetet, péntektől pedig digitális munkarendet rendeltek el. A Debreceni Tankerületi Központ nem cáfolta a hírt, a lap kérdésére csak annyit közölt, hogy az országos tesztelés részletei jövő hét elejére várhatóak.

Továbbra is nő azoknak az óvodáknak, iskoláknak a száma, ahol az Operatív Törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el. Hétfőn még 178 óvodai csoportban, 136 óvodában és 71 általános iskolában volt rendkívüli szünet, kedd reggelre már 205 óvodai csoport, 154 óvoda és 82 iskola volt érintett. A hét első napján 388 iskolai osztályban és 43 általános iskolában volt digitális tanrend, kedden már 420 osztály és 52 általános iskola kezdett ebben a munkarendben.

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor szerint vegyes a kép: vannak olyan iskolák, ahol csak negatív eredmények születtek, máshol előfordult néhány pozitív minta, és olyan intézmény is akadt, ahol sokkal több volt a – jellemzően tünetmentes – fertőzött, mint várták. Gondot okozhat, hogy nincs protokoll arról, mi a teendő a pozitív tesztet produkáló pedagógusok közvetlen kontaktjaival. A korábbi gyakorlat szerint őket is karanténba kellene helyezni, ám ha ezt most meglépnék, sokkal több iskolát kellene bezárni.

Címlapkép: Getty Images

