Ez minden baromfitartót érint: drasztikus döntést hozott a főállatorvos

A közelmúltban több európai országban is azonosították, elsősorban vadmadarakban, a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánkat is érintik, ezért dr. Bognár Lajos országos főállatorvos azonnali hatállyal, országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. A megelőzés érdekében, a zárt tartás mellett, a további járványvédelmi előírások szigorú betartása is kiemelten fontos.

A madárinfluenza vírus jelenleg főként vadmadarakban van jelen, de az elmúlt hetekben tenyésztett szárnyasállományokban is okozott már megbetegedést a határainkon túl.

A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánk egész területét érintik, így dr. Bognár Lajos országos főállatorvos Magyarország teljes területét nagy kockázatúnak nyilvánította a vírus megjelenésének veszélye szempontjából. Ennek megfelelően országos főállatorvosi határozatban azonnali hatállyal, országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását, minden olyan állományban, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval.

Nyomatékosan kérik az érintett gazdákat és tenyésztőket a felelős állattartói magatartásra, valamint a járványvédelmi előírások teljes körű betartására, ideértve különösen az alábbi intézkedéseket:

A baromfikat fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni, itatni. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni. Az alom tárolását lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával letakarva kell biztosítani. Ezzel a szárnyasok és vadon élő madarak érintkezését lehetőség szerint ki kell zárni.

Az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját azonnal be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálat felé! Amennyiben az állattartó részéről ez nem valósul meg, az az állami kártalanításból való kizárást vonja maga után.

Az országos főállatorvosi határozatok, a járványvédelmi minimumfeltételek és további hasznos, naprakész információk, beleértve a nemzetközi terjedésről szóló legfrissebb adatokat is, elérhetőek a Nébih honlapján létrehozott tematikus aloldalon.

