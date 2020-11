Koronavírus: a vadászokra nem vonatkozik a szigorítás és a kijárási korlátozás sem

A november 25-éig bejelentett társas vadászatok megtarthatók, a hivatásos és sportvadászok pedig a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek, írja a 24.hu. A lap értesüléseit az Országos Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Mint közölték, a vadászat elsősorban vadgazdálkodási tevékenység, amely a területet és az időpontot tekintve is tervszerűen zajlik. A járványügyi védekezés nem akadálya a szabályosan bejelentett társas vadászatok megtartásának, hiszen ez a vadgazdálkodás működtetését, a vadállomány tervszerű és szükségszerű szabályozását, a vadásztársaságok gazdasági fennmaradását is szolgálja. Azt is írták, hogy a vadászat „a természet körforgásából adódóan nem halasztható tevékenység.”

A társas vadászat emellett nem értelmezhető gyülekezésnek a hivatalos álláspont szerint.

A hatályban lévő védelmi intézkedéseket a vadászaton részt vevők kötelesek betartani. A szűken értelmezett vadászati tevékenységhez nem tartozó eseményeket – így a vadászatok előtti és utáni vendégfogadást, ünneplést – a járványügyi védekezéssel összhangban nem szabad megtartani.

Kiderült az is, hogy bizonyos esetekben az este 8 és reggel 5 óra közti kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.

A hivatásos vadászok mellett a tagsággal rendelkező egyéni sportvadászok is kaphatnak engedélyt éjszakai vadászatra, ha a vaddisznóállomány gyérítésben vagy az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében történő vadejtésben vesznek részt.

Címlapkép: Getty Images