Drasztikus lépés: jöhet az országos ivartalanítási program

Országos szintre kell emelni minél nagyobb állami anyagi segítséggel a négylábúak ivartalanítási programját, az állatvédelem egyik legfontosabb feladataként - közölte a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos csütörtökön Zalaegerszegen. Ovádi Péter a helyi állatvédelemhez kapcsolódó állami, önkormányzati és civil szereplők részvételével tartott szakmai fórumot követően beszélt arról, hogy az állatvédő egyesületek is megerősítették az ivartalanítási program fontosságát. Úgy fogalmazott: a résztvevők szerint

az a "legjobb" kóbor állat, amelyik meg sem születik, ezért már óvodai, iskolai környezetben beszélni kell a felelős állattartásról.

A miniszteri biztos jelezte, hogy az illegális szaporítók ellen is hatékonyabb fellépésre van szükség, sok esetben ugyanis éppen tőlük kerülnek ki a kóbor ebek. A fórumon az ebrendészeti telepek működésének felülvizsgálatáról is szót ejtettek, Zalaegerszegen a működtetésben szorosan együttműködnek a civil egyesületek az önkormányzattal. Kitért arra is, hogy az államnak olyan pályázatokat kell biztosítania az állatvédelmi szervezeteknek, hogy az önkéntesek, akik a szabadidejüket áldozzák erre a feladatra, megfelelő körülmények között tudjanak tevékenykedni.

Ovádi Péter kérdésre közölte: a hasonló fórumok tapasztalatait is összegyűjtve hónapokon belül a kormány elé terjeszt egy olyan javaslatcsomagot, ami hosszú évekre meghatározhatja az állatvédelmi feladatokat Magyarországon.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett azt emelte ki, hogy

Zala megye különösen érintett az illegális állatexportban, miután a megyét átszelő M7-es és M70-es autópályán gyakoriak az állatcsempészek.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere hangsúlyozta, hogy a zalai megyeszékhelyen kiváló az együttműködés a civil állatvédelmi egyesületekkel. A szoros kapcsolatra példa, hogy az önkormányzat anyagilag is támogatja a működésüket, illetve szerepet vállal a támogatásokat gyűjtő jótékonysági akciókban.

