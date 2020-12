Halálra rémült hódkölyköt találtak a vidéki gyártelepen: így mentették meg

Megriadt hódkölyköt mentettek a hétvégén Győrben. Az Audi-gyár egyik telephelyén vették észre a rémült állatot, aminek a Dömösi Természetvédelmi Mentőhelyről siettek a segítségére.

A körülbelül 13 kilós hód a megtalálásakor nagyon ijedt volt, csak feküdt és sírt, de szerencsére nem esett baja, ezt egy kivizsgáláson is megállapították.

Most már napról napra erősödik. Annyira, hogy már előszeretettel incselkedik is a befogadóival, számolt be az RTL Klub híradója. Ha ki lehetne deríteni, honnan származik az állat, akár már most visszakerülhetne a családjához, ellenkező esetben a győri állatkerthez is kerülhet.

Címlapkép: Getty Images

