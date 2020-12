Itt a Tesco bejelentése: újabb vidéki városokban indul el az online bevásárlás

December 10-én Zalaegerszegen és Szolnokon, illetve vonzáskörzetekben is elindult el a Tesco online szolgáltatása.

A november végén indított veszprémi és kaposvári, valamint a napokban szintén induló egri és békéscsabai régiókkal az áruházlánc online szolgáltatása így még karácsony előtt az ország közel 500 pontján lesz elérhető mintegy 1,9 millió háztartás számára.

A hat új körzetben 250 településen mintegy 400 ezer háztartás számára válik elérhetővé a szolgáltatás

A karácsony előtti utolsó hetek forgalmas időszakot jelentenek a kiskereskedelemben, amelynek intenzitása a koronavírus-járvány hatására tovább nőhet. Fontos számunkra, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is mindenkit el tudjunk látni élelmiszerrel, és ezt minél biztonságosabban tegyük. Büszke vagyok rá, hogy decemberben országszerte már több mint 1,9 millió háztartásban kérhetik élelmiszerek és egyéb termékek házhozszállítását vagy átvételi ponton történő átvételét a Tesco online felületén, amiben több mint 60 új munkatársunk segít. Az ünnepi hozzávalók, például szaloncukrok, kozmetikai csomagok, játékok vagy alkoholos italok beszerzése így otthonról, érintésmentesen, mindössze pár kattintással megoldható

– mondta Pártos Zsolt, a Tesco Global Zrt. ügyvezető igazgatója.

A vásárlók a Tesco honlapján vagy Androidon és iOS-en is elérhető mobiltelefonos alkalmazáson keresztül tudnak bepakolni a virtuális kosarukba több mint 13 ezer féle termék közül válogatva. A bevásárlási asszisztensek a kiválasztott termékeket az újonnan bekapcsolt városok hipermarketeiben készítik össze ugyanolyan gondossággal, mintha a vásárló személyesen töltené meg a kosarát.

Az érvényben lévő korlátozásokkal összhangban a Tesco az új területeken is biztonságos kiszállítást garantál. A házhozszállítás este 22 óráig kérhető, akár érintésmentesen is, a Click&Collect keretében pedig személyes átvétel is választható a hipermarketek parkolójában található átvételi ponton, amelyek este 20 óráig nyitva tartanak.

Az áruházlánc azonban arra kéri a vásárlókat, hogy a kijárási tilalomra tekintettel lehetőleg este 19 óráig vegyék át megrendeléseiket.

Azon településeken élők is tudnak a Tescótól rendelni, ahol még nem elérhető az áruházlánc online szolgáltatása. A Tesco Doboz Webáruház ez év novemberétől áll a vásárlók rendelkezésére, akik több ezer termékből – köztük tartós élelmiszerekből, kozmetikumokból, tisztítószerekből, babápolási termékekből vagy állateledelekből – válogatva pakolhatják tele dobozaikat. Az így összeállított kosár tartalmát a Tesco munkatársai egységdobozokba csomagolják, amelyeket a Magyar Posta szállít házhoz 3-5 munkanapon belül.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.