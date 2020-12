Koronavírus: fontos küldeményt kapnak a vakcinával kapcsolatban a nyugdíjasok

Péntektől kézbesíti a posta mintegy kétmillió nyugdíjasnak a vakcinaregisztrációs lapokat - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online csütörtöki sajtótájékoztatóján. A szakember kérte, hogy

azok a nyugdíjasok, akik szeretnének regisztrálni a védőoltásra, töltsék ki a Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztató levelének mellékleteként kézbesített regisztrációs adatlapot, és küldjék azt vissza az ingyenes válaszborítékban.

A kézbesítés a fővárosban kezdődik, de év végéig várhatóan minden nyugdíjas meg fogja kapni a levelet. A tömeges védőoltás várhatóan 2021 elején kezdődhet. A vakcinainfo.gov.hu internetes felületen is már sokan regisztráltak. Ez a felület nem kötelez senkit semmire, itt csak az igényt jelezhetik azok, akik szeretnék majd beoltatni magukat a koronavírus ellen. A szakember szerint az esetszámok csökkenése nagyon biztató, azonban a védelmi intézkedéseket és higiéniás rendszabályokat továbbra is be kell tartani.

Az elmúlt napon újabb 5415 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, kórházban 7869 embert ápolnak, lélegeztetőgépre 645-en szorulnak. Elhunyt 171, többségében idős, krónikus beteg.

Galgóczi Ágnes beszámolt arról is, hogy az elmúlt tizenöt napban a legtöbb új esetet Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és a főváros XI. kerületében regisztrálták. Az osztályvezető kitért arra: a járvány és az ezzel járó korlátozó intézkedések az idősekre is nagy terhet rónak. Arra kért mindenkit, használja ki az internet adta lehetőségeket a családtagjával való kapcsolattartás során, a személyes találkozások inkább a szabadban történjenek a megfelelő távolságtartás betartásával.

