Koronavírus: kényszerből nem egy vidéki iskolában előrehozták a téliszünetet

Néhány iskolában előbb kezdődik a téli szünet, péntek helyett már szerda az utolsó tanítási nap – írja a Népszava. Erre a tanév rendjéről szóló rendelet ad lehetőséget ad - ezt már Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja mondta, aki maga is tud olyan iskolákról, ahol éltek a lehetőséggel. A PDSZ eredetileg egyébként azt kérte, hogy a kormány december 7-től rendelje el a téli szünetet, a kieső napokat nyáron pótolják, hogy a kockázatosabb téli időszakban azonnal csökkenthető legyen a vírus terjedése.

Az Operatív Törzs jelenleg 146 óvodában egy-egy csoportot érintően (5%), 79 óvodában (3%) és 42 általános iskolában (2%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 393 általános iskolában egy-két osztályt (15 %) és 31 általános iskolában (1%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

Az Oktatási Hivatal úgy döntött, hogy például a Szentesi Közpon­­ti Óvoda Napraforgó csoportjában rendkívüli szünet lesz. Hasonló a helyzet Csongrád megyében Mindszenten is. Ott az általános is­kola hét osztályánál áll­­tak át digitális oktatásra a koronavírus miatt várhatóan december 18-ig. Pozitív lett a koronavírustesztje a kübekházi általános iskola egyik pedagógusának is. Ezért péntekig digitális oktatásra térnek át az intézmény felső tagozatában. Az alsósok oktatása a héten zavartalanul tovább folyik. A pedagógus a tü­­netek jelentkezésekor önkéntes karanténba vonult - írja a.Délmagyar.hu

Noha a kormány nem rendelte el, egyes iskolák a járványügyi szabályok szigorításáról is döntöttek

Van, ahol a szünet előtti utolsó napokban mindenkinek, a diákoknak is előírták a kötelező maszkviselést a tanórák alatt is. Nagy Erzsébet szerint az iskolák erről maguk dönthetnek, de a pedagógusok is kérhetik diákjaikat a szabályok fokozottabb betartására.

A PDSZ-hez egyébként több száz olyan visszajelzés érkezett, amely azt jelzi, hogy az iskolai járványkezelésben az eljárásrendet gyakran káosz övezi, a pedagógusok tesztelésének befejezése pedig növeli is a bizonytalanságot, sokszor a szülők is tanácstalanok.

Címlapkép: Getty Images