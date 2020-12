Orbán Viktor bejelentette: eddig lesz járványügyi készültség Magyarországon

A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy a koronavírus-járvány miatti járványügyi készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel Budapesten, a Karmelita kolostorban, miután átadta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőinek a kinevezési okiratukat.

2021 vége előtt "nem leszünk túl a válságon"

- hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: könnyebb szakaszok talán lesznek az első adag vakcina után, majd az oltóanyag tömeges megérkezését követően, "de mire visszaáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd".

A kórházak jó működéséhez az intézmények vezetőinek és az őket irányítóknak a mostani helyzetben olyan képességeket is be kell mutatniuk, amelyek egyébként nem erősségei a magyar közigazgatásnak - emelte ki Orbán Viktor, aki az együttműködés kultúráját nevezte a legfontosabbnak. Országos kórház-főigazgatóvá Jenei Zoltánt nevezte ki, aki korábban volt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója, majd a Pécsi Tudományegyetem kancellárja is. Helyettesei: Bábiné Szottfried Gabriella, Bene Ildikó, Szabó Bálint, Takács Péter és Tóbiás Tamás.

