El se hiszed: ilyen hightech vasútállomáson is várakozhatsz a Balatonnál

A felújításnak köszönhetően a jövőben egy teljesen új megállóhely fogadja a táborba érkezőket. A régi épület elbontását követően, annak helyén, egy 700 négyzetméteres perontető épült:

A perontető alatt elkészült épületben új mellékhelyiségeket, egy külön megközelíthető akadálymentes mosdót és zuhanyzót:

valamint kezelői és üzemi helyiségeket is kialakítottak:

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke kiemelte:

A koronavírus-járvány idén a nagy létszámú nyári Erzsébet-táborok esetében is új helyzetet hozott, de bizakodva dolgozunk a 2021-es táborok előkészítésén. A zánkai táborhely jövőre már teljesen új körülmények között várja a gyerekeket, és a tábor befogadóképessége is nő a fejlesztésekkel. Így hetente közel 3400-an tudnak majd a Balatonnál biztonságosan nyaralni. A MÁV által végzett vasútállomás fejlesztéssel pedig jövőre már az érkezés pillanatában korszerű feltételek között fogadhatjuk a táborozókat.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta:

Célunk, hogy versenyképes, utasbarát és szerethető vasutat építsünk, és bízunk benne, hogy a táborba vonattal utazó gyerekek is megszeretik, és később felnőttként is gyakran igénybe veszik majd a vasutat. A jövő közösségi közlekedésének biztonságosabbnak, zöldebbnek és fenntarthatóbbnak kell lennie. Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2050-re meg kell teremteni a karbonsemlegességet. Ehhez hozzájárul a Székesfehérvár és Balatonfüred között zajló villamosítási projekt is, melynek köszönhetően jövő nyáron már villanyvontatású vonatokkal utazhatunk a Balaton északi partjának fővárosába. Ez a Zánkafürdőre érkezők utazási komfortérzetét is jelentősen növeli.

Zánkafürdő megállóhely átépítése a MÁV „50 MEGÚJULÓ ÁLLOMÁS” programjának keretében valósult meg.

