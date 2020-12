Döntöttek: ebben az egyházmegyében már biztosan nem 24 órakor kezdődnek az éjjeli misék

Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke közleményt adott ki a kijárási tilalom és az éjféli mise kapcsán, amelyben kifejezetten kéri lelkipásztorait, hogy az idén sehol ne celebráljanak éjféli misét. Viszont ott is ahol nem szokás, mutassanak be az éjféli mise helyett vigiliai szentmisét. Azt is kéri, hogy ezek se kezdődjenek délután négy óránál később.

Ez azért is jó tudni, mert a tegnapi nap folyamán Orbán-kormány szentestére enyhítéseket jelentett be, egészen pontosan december 24. estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat. Ez a döntés felveti a kérdést, hogy a Magyar Katolikus Egyház vajon a hagyományos időben tartja-e meg az éjféli miséiket, hiszen a tiltás megszűnt.

A misék megtartásáról az egyházmegyei vezetők rendelkezhetnek, és ehhez kell a megyék plébánosainak, papjainak tartani magukat.

Sok új fertőzöttet regisztráltak Dél-Magyarországon

Közben egy nap alatt megint sok, összesen 290 új koronavírussal fertőzöttet regisztráltak Szeged–Csanád megyében. Ezzel a járvány kezdete óta már 13 ezer 155 ember kapta el a vírust.

Pandémiás menetrendet hirdetett Szeged

Rendkívüli pandémiás menetrendet vezet be hétfőtől a Szegedi Közlekedési Társaság - írja a Délmagyar. Ez azt jelenti, hogy a járatok az eddigi napközbeni követési idő szerint fognak közlekedni a reggeli és délutáni órákban is, azaz ritkábban járnak a trolik és a villamosok is.

