Kedvenceinknek kész horror a karácsony: hibák, amiket mi magyarok a leggyakrabban elkövetünk

A szombathelyi állatkórházban ilyenkor ünnepek táján minden évben tartanak ügyeletet. A karácsony utáni napokban rengeteg kutyát visznek gyomorpanaszokkal, hasmenéssel és hányással:

Ez az évnek az az időszaka, amikor a legtöbb ilyen jellegű problémával fordulnak hozzánk. A kutyusok megkapják az ünnepi asztalról az ízes falatkákat, amikhez nincsenek hozzászokva, aztán gyakran előfordul, hogy gyomor-bélgyulladást kapnak. Ideális esetben az eb kutyatápot eszik és a bélflórája ehhez idomult. A kutyák és a macskák–alapvetően monodiétás állatok. Egyfélét esznek, azzal jól elvannak. Azt gondoljuk, hogy ízlik nekik az emberi fogyasztásra készült ünnepi fogás, de balul sülhet el, ha engedjük őket falatozni belőle.

- figyelmeztetett a szakember.

Hiába néznek ártatlan bociszemekkel az ünnepi asztal mellett, álljunk ellen!

A macskák gyomra és bélrendszere kevésbé hajlamos erre, de az állatorvos szerint sok kutya van, akinek olyan érzékeny a bélrendszere, hogy nem tolerálja azokat az ételeket, amikhez napi szinten nincs hozzászokva. Ez fajta függő is, a kisméretű, úgynevezett „toy” kutyusoknak alapból jóval érzékenyebb a bélrendszerük, náluk még halmozottabban jelentkezhet ez a probléma.

Az első és legfontosabb tehát, amit érdemes megfogadni: hogy ne etessük őket zsíros és fűszeres, számukra szokatlan ételekkel, ezeket mindenképpen hagyjuk ki! A legjobbat akkor tehetjük, ha a kutya még szenteste is a szokásos tápját kapja.

A másik nagy probléma: a csont

Ahogy Varjú Gábor is megjegyezte, nagy vita tárgya szokott lenni, adjunk-e vagy sem a kutyának és a macskának csontot. Sokan felháborodnak azon, amikor állatorvosként azt tanácsolja, hogy inkább ne, mert sok kutyánál székrekedést okoz, vagy a nyelőcsövében elakad:

Ilyenkor karácsonykor halmozottan jelentkezik ez a probléma. A csont olyan székrekedést is okozhat a kutyáknál, ami beöntést, súlyosabb esetben akár műtéti beavatkozást igényel. A beöntéskor altatásban egy csővel mossuk ki a székletét, ami borzasztóan kellemetlen a kutyának is, de nekünk, állatorvosoknak is. Szerintem a csont nem kutyaeledel

- hangsúlyozza a szakember.

A szárnyasok csontja még egy fokkal veszélyesebb, mert szilánkos, az idősebb kutyák pedig már kevésbé tudják jól megemészteni. Megakadhat a vastagbélben, böki a bélfalat, ami a kutyának nagyon fáj, és emiatt is visszatartja a székletét az állat. De a sertés vagy marhacsontot is inkább kerüljük, mert az állatorvos szerint nagyobb mennyiségben hasonló problémákat okoz.

Maradék rizst vagy krumplit adjunk nekik?

Valamennyi szénhidrátszükségletük van a kutyáknak (a macskáknak kevésbé), de az, ha jóféle táppal etetjük, eleve benne van. Annyi pont elég, amennyi abban található, ne tetézzük még ételmaradékokkal vagy süteményvégekkel!

A szakember szerint a másik dolog: a csokoládémérgezés

Ha kisebb testű kutyának pár kocka étcsokit adunk, az viszonylag rövid időn belül idegrendszeri tüneteket, izgatottságot, görcsöket tud okozni - úgyhogy TILOS. Nagyobb kutyákat se kínáljuk csokival. Az egyes csokifajtáknak eltérő a teobromintartalma, és ez az, ami számít. Az elfogyasztott csoki mennyiségétől és az állat méretétől függően alakulnak ki tünetek. A tejcsoki kevésbé mérgező számukra, de az sem kutyának való táplálék, ahogy a szaloncukor sem.

Nagy baj: az elhízás

Varjú Gábor praxisában rengeteg elhízott kutyával találkozik, jó pár közülük már cukorbeteg, akiket hetente-kéthetente visznek cukormérésre, nézik, hogy jól van-e beállítva az inzulinadagja. Túletetéssel súlyos problémákat, tartós betegséget tudunk kutyáinknak okozni.

Dr. Varjú Gábor egy 11 éves, idősödő cukorbeteg westivel

Megoldás a kutyafogyókúra?

Vannak kifejezetten kutyáknak kifejlesztett fogyókúrás tápok. Azoknak az ebeknek, akik cukorbetegek, inzulint kell a gazdának naponta kétszer adni, injekció formájában.

Vigyázzunk a nyírfacukorral – embereknek nem okoz problémát, de a kutyának igen!

Egyre divatosabb a magyar konyhákban cukor helyet édesítőszereket használni. Viszont nem mindenki tudja, hogy a nyírfacukorral készült süteményből elég egy falat, az a kutya halálához vezethet. Mindössze egyetlen gramm xilit hipoglikémiás állapotot okozhat a kutyáknál: hirtelen lemegy a vércukorszintje és epilepsziaszerű tünetek jelentkeznek. Bármilyen kis mennyiséget evett is a kutya nyírfacukor-tartalmú édességből, ne várjunk, azonnal forduljunk állatorvoshoz! Ilyenkor cukros infúziót szoktak adni az állatnak, de ha az első időt át is vészeli az állat, a nyírfacukor a kutya máját is károsítja.

A macskákat a karácsonyi girlandoktól óvjuk!

Ha a macskákról van szó, minden évben szokott lenni legalább egy olyan eset – mesélte a szombathelyi állatorvos – amikor a karácsonyfáról a fényes hosszúkás girlandot lenyeli:

Talán azt hiszik a macskák, hogy kígyó! Lenyelve bélelzáródást tud okozni, elkezd hányni az állat, nagyon veszélyes! Ha egy ilyen hosszúkás dolgot lenyelnek, arra ráfűződik a bél. Ha nem veszik észre időben, akkor ezek a fényes hosszúkás díszek több helyen el tudják vágni a bélfalat, ami végzetes is lehet

- tette hozzá Dr. Varjú Gábor.

Csak óvatosan a karácsonyfával is!

Nagy ritkán az is elő szokott fordulni, hogy fiatalabb, élénkebb kutyusok megrágják az elektromos vezetéket. Az állatorvos nemegy olyan esetre emlékszik, amikor áramütés érte a kutyákat, égett sebekkel a szájában hozták be hozzá - erre is figyeljünk!

Állatorvosi praxisában egyszer fordult elő, hogy egy nagyobb testű kutyus, egy rottweiler, egy nagy gömbdíszt lenyelt. Hogy hogyan, azt megszeppent gazdája sem tudta, de aztán nem kellett megműteni, a gömb szerencsésen, a lehető legtermészetesebb úton távozott.

Címlapkép: Getty Images