Koronavírus: ezért is marad a kijárási tilalom szilveszterkor

1972 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 319 543 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – számolt be a kormányzati honlap.

Elhunyt 137 beteg, így az elhunytak száma 9429 főre emelkedett.

A kormányzati honlap adatai szerint folyamatosan nő a gyógyultak száma, jelenleg 144 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 165 880 főre csökkent. 6 155 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 425-en vannak lélegeztetőgépen. Az előző nap az aktív fertőzöttek száma 169 914 fő volt, a kórházban ápoltaké 6 298 fő, és 444-en voltak lélegeztetőgépen

Reggel újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra

Szombaton érkezett az első vakcina-szállítmány Magyarországra és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Ma reggel pedig befutott Magyarországra a koronavírus elleni német-amerikai vakcina második, 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmánya, amely 35 ezer egészségügyi dolgozó oltására elegendő. Az eddigi öt kijelölt kórházi oltópont mellett a többi oltóponton is megkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása.

Hétfő délután 6000 ampullányi orosz vakcina is jött Magyarországra. A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba vitték. Ez a tudományos együttműködés lehetőséget ad a magyar hatóságoknak egy újabb vakcina vizsgálatára.

Reggel 70 ezer oltóanyag érkezett MTI/Kovács Tamás

Figyelem! A kijárási tilalom szilveszterkor életben marad!

A kijárási tilalmat csak december 24-ére oldotta fel a kormány, szilveszterre maradt a korlátozás. Aki most házibulit szervez, legfeljebb kilenc embert hívhat meg, de az állavédők és kutyabarátok nagy bánatára továbbra is lehet durrogtatni és kisrakétázni. Az 1-es és 2-es kategóriába tartozó pirotechnikai termékeket ugyanis szabadon lehet vásárolni és fel is lehet használni szilveszterkor.

Házibulira tehát legfeljebb tízen jöhetnek össze, este 8 után pedig mindenki mehet haza, vagy marad az ottalvós buli.

