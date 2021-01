A járványszakember elárulta: mikortól indulhat a tömeges oltás Magyarországon

Még mindig hirdeti vakcina-előfoglalási szolgáltatását a Nemzetközi Oltóközpont nevű magánrendelő: fejenként 5 ezer forintért lehet feliratkozni a várólistára, a cég pedig, amint be tudja szerezni a koronavírus elleni védőoltást, elkezdi beadni azoknak, akik feliratkoznak. Egy tájékoztatót is beszúrtak az oldalra, hogy ők nem a hivatalos állami vakcinaregisztrációs felület:

egy magánrendelő vagyunk, magánszolgáltatást végzünk. A vakcina nálunk valószínűleg fizetős lesz. Amiben többet tudunk nyújtani az a minőség, a sebesség és nálunk várhatóan több oltóanyag közül lehet majd választani.

Azt gondolhatnánk, hogy így akár hamarabb is beoltathatjuk magunkat, mint ahogy az állami rendszerben "sorra kerülünk", ám Ócsai Lajos szerint két okból sem valószínű a közeljövőben, hogy egy magáncég is vakcinához juthat: egyrészt a kormányok felvásárolják a védőoltásokat, magánszolgáltatóknak jó ideig egyáltalán nem adnak a gyártók.

Másrészt a magyar állam ezt a vakcinát ingyenessé tette. Egy magánszolgáltató pedig ingyenesen védőoltást nem végez. Ebben a hirdetésben is benne van, hogy az 5 ezer forintos foglalás fejében milyen plusz szolgáltatást nyújtanak, ha oda jutnak, hogy oltani fogják az embereket. De biztosan nem kapják meg előbb a vakcinát, mint a magyar állam, azt megkerülve nem tud oltóanyagot beszerezni. Ha netán valahol külföldön a koronavírus-vakcina kereskedelmi forgalomba kerül - amit még jó időre előre kétlek -, akkor európai törzskönyvű vakcinát behozhat, de így viszont nem lesz ingyenes az oltás

- magyarázta a járványügyi szakember, aki korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának főosztályvezetője is volt. Hozzátette, már a hirdetés megjelenésekol furcsállta a szolgáltatást, ahogyan azt is, hogy egyes magánszolgáltatók az ingyenes influenza elleni védőoltásokra is előfoglalásokat vettek fel.

Amúgy is kevesen akarják oltatni magukat, úgyhogy nem hiszem, hogy a piacon egy olyan szuper igény megjelenne, ami náluk csapódik le. Esetleg most még lenne rá kereslet, de mire a vakcinák kereskedelmi forgalomba kerülnek, addigra mindenki sorra fog kerülni az állami rendszerben, aki egyáltalán oltakozni akar

- mondta Ócsai Lajos.

Ekkor indulhat a tömeges oltás Magyarországon

A járványügyi szakember szerint elég gyorsan elkezdhetnek tömegeket oltani hazánkban, ha jól megszervezik. Hiszen a Pfizer-féle vakcinából 4 millió adagot rendeltünk, ez 2 millió ember beoltására elég, és még más cégeknél is lekötött a kormány oltóanyagot.

