Koronavírus: ezeken a településeken ingyen kapják a fertőtlenítőt, maszkot a rászorulók

Egyre több kistelepülésen próbálják segíteni a koronavírus-járvány miatt hátrányos helyzetbe kerülő családokat, számolt be az ATV híradója. A Zala megyei Miháldon tisztító és fertőtlenítőszerekből álló csomagot kapnak a fertőzöttek, Kistolmácson is csomagokat osztottak az időseknek és gyerekes családoknak.

Miháldon még az év elején döntött úgy az önkormányzat, hogy alaposan bevásárolnak tisztító és fertőtlenítő szerekből. Most 8-10 betegről is tudnak a faluban. A kis falu költségvetéséből túl sokat nem tudtak költeni ezekre az egészségügyi csomagokra, de ami pénzt tudtak, azt erre fordítottak.

400 ezer forint értékben, ennyit tudtunk akkor rákölteni. Ezt felosztottuk 80 részre, tehát 80 csomagot tudtunk kiadni. A járvány első hulláma szerencsére elkerülte a települést, most a második hullámban már körülbelül a 15. csomagnál tartunk, amit kiosztottunk

- nyilatkozta Gerő Sándor polgármester.

A Zala megyei Kistolmácson évek óta hagyomány, hogy az idősek és a gyerekeket nevelő családok csomagot kapnak, de most a járvány is befolyásolta ezeknek a tartalmát: fertőtlenítőszerek, maszkok, sőt még élelmiszerek voltak benne. A kistolmácsiak közül sokan alacsony jövedelemből élnek, nekik minden segítség jól jön. A településen már az első hullámban is adtak fertőtlenítőszereket a helyieknek. Az önkormányzat arra is figyelt, hogy a közösségi tereket, buszmegállókat is fertőtlenítsék.

