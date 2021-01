Örülhetnek a pecások: ebből a halfajtából rekordmennyiséget telepítettek a Balatonba

33 helyszínen telepített halakat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020 februárja és decembere között a Balatonba és a Kis-Balatonba, írták honlapjukon.

"Az őszt tekintjük a pontytelepítések fő szezonjának, mert ekkor halásszuk le tógazdaságaink halastavait, de idén is szerveztünk tavaszi és nyári telepítéseket is. Éves szinten 300.000 kg vegyes 2-3 nyaras korú ponty szerepel a telepítési kötelezettségünkben. Ezt minden évben igyekszünk túlszárnyalni, 2020-ban az év során végül 337 151 kg pontyot sikerült a tóba engedni", tájékoztatnak. Költséghatékonyság miatt a tógazdaságokhoz közelebb eső déli parti helyszínekre többször is szállítottak, de a távolabb eső északi parti helyszínekre is vittek pontyot legalább egyszer az évben.

A halállomány az élőhelyi- és táplálék viszonyok alapján oszlik el a tóban, nem pedig a haltelepítések helye szerint. Ennek ellenére a horgászok igényei miatt minden évben törekednek rá, hogy a Balaton három medencéje között nagyságrendileg egyenletesen osszák el a telepítéseket.

Egy és kétnyaras süllőből 2020-ban összesen 3038 kg-ot telepítettek a Balatonba - mint megjegyzik, sajnos így nem sikerült teljesíteni a 6 000 kg-os éves kötelezettséget. "Süllőből sajnos még nem vagyunk önellátóak, ki vagyunk szolgáltatva a közbeszerzés és a piaci viszonyok okozta nehézségeknek. 2021-től azonban reményeink szerint megoldódik ez a probléma, mert a móriczhelyi és a fonyódi tóegységek visszatérnek cégünk kezelésébe, az így megnövekedő termőterületünk pedig már elegendő lehet a kötelezettség megtermelésére", teszik hozzá.

Előnevelt csukából a 250 000 db-os kötelezettséget 2 000 db-bal meghaladva helyezték ki a Balatonba és a vízrendszer befolyóiba. Kétnyaras balinból 2020-ban 15 500 darabot telepítettek a Balatonba, de előnevelt korosztályúakat is helyeztek ki, 120 000 darabot.

Egy és kétnyaras kősüllőből rekordmennyiséget telepítettek a Balatonba, összesen 14 330 darabot.

Két és háromnyaras korú compóból a kötelezettséget túlteljesítve, 500 kg-ot telepítettek. Emellett folytatták a 2015-ben megkezdett menyhal újrahonosítási programot: október elején összesen 11 000 darab egynyaras példányt engedtek szabadon.

A Kis-Balatonon is szerveztek haltelepítéseket, itt a kötelezettségnek megfelelve 250 000 db előnevelt pontyot, továbbá 51 000 db előnevelt csukát és 50 000 db előnevelt süllőt helyeztek ki.

Címlapkép: Getty Images

