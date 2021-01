Orbán Viktor szerint nyár végén, ősszel lehet vége a korlátozásoknak: ez a feltétel

A járvány jelenlegi állása alapján, illetve az operatív törzs előrejelzései szerint nyár végén, ősszel oldhatják fel a korlátozásokat Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában 2021. január 15-én. Az interjúban a miniszterelnök beszélt a vakcinák elérhetőségéről és a magyar gazdaság állapotáról is, írja a Pénzcentrum.

A miniszterelnök azt mondta: a harmadik hullám betört több nyugat-európai országban és sok helyen romlik a helyzet, egyre szigorúbb intézkedéseket hoznak. Az operatív törzs ülésről érkezve Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az ország oltókapacitása jóval magasabb, mint a rendelkezésre álló oltóanyag mennyisége. Hozzátette: "míg a britek beoltották a lakosság 4%-át, addig az EU-ban átlagosan 1% alatti ez a szám."

Nincs elég vakcina Európában, ami felveti azt a kérdést, hogy jó döntést hoztunk-e, amikor a közös vakcinabeszerzésről döntöttünk

- fűzte hozzá.

Orbán azt is kiemelte, hogy most arra fókuszál az operatív törzs, hogyan szerezzünk be orosz és kínai vakcinát. Hozzátette: a kínai vakcina nagy mennyiségben elérhető, most arra van szükség, hogy a magyar egészségügyi hatóság néhány napon beül egyértelmű választ tudjon adni arra, hogy használható-e itthon ez a vakcina.

"Az operatív törzs ülésén egyértelműen az hangzott el, hogy kisebb a kockázata a kínai vagy orosz vakcinával történő oltásnak, mint annak, hogy még várunk a nyugati vakcinákra. Arra kérem a hatóságot, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban mondjanak A-t, vagy B-t, hogy lehet-e használni itthon ezeket a vakcinákat. Több millió kínai vakcinát az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani akár néhány napon belül" - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint gyorsabb lesz a járványkezelés, ha a kínai vakcinával is lehet oltani, de ha csak nyugatival oltanak majd, akkor talán nyár végére, őszre lehet kilábálni a járványból.

Címlapkép: Getty Images

