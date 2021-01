Hatalmas kincs: értékes gyógyvizet találtak ebben a városban, a föld mélyén

Harmincnégy fokos metakovasav tartalmú termál-, illetve gyógyvizet találtak Sümegen a két éve tartó kútfúrás eredményeként, számolt be a Veol.hu. Mint kiderült, ezzel a vízzel töltik az egyik sümegi hotel medencéit, amit a minap kezdtek meg. A városban termálfürdőt, a várhegy oldalába pedig siklót is terveznek a későbbiekben.

Papp Imre, a sümegi várkapitány elmondása szerint fia, Papp Imre kezdeményezte a kútfúrás engedélyeztetését, remélve, hogy a szálloda melletti terület termál-, illetve gyógyvizet rejthet. A kutatás-fúrás tervezését aztán meg is kezdte, de az élet máshogyan alakult, nem folytathatta a munkát.

Kötelességemnek tartottam, hogy végigvigyem fiam tervét, másfelől elkötelezett voltam abban, hogy éljünk a lehetőséggel, amit a föld mélye tartogat Sümeg számára. Így hosszas előkészítés, illetve tervezés után két évvel ezelőtt, speciális berendezéssel megkezdődtek a fúrások a szálloda közelében

– nyilatkozta a várkapitány.

A föld mélye értékes, 34 fokos termál-, illetve a bőrre, ízületekre jótékony, metakovasav tartalmú gyógyvizet rejt.

Mivel a járványhelyzetben nincsenek vendégek, a minap megkezdték az úgynevezett tesztüzemet. Jelenleg a gépészeti tervezést végzik, ugyanis a még tömény gyógyvizet különféle eljárások alá vetik, így például szűrni, kezelni kell, működésbe állítják a hőszivattyúkat, mindez igénybe vesz néhány hónapot. Reményeik szerint húsvétra végeznek a gépészeti szerelésekkel, és nagyon bíznak abban is, hogy addigra véget érhet a járvány. Többek között azt is tervezik, hogy a termál-gyógyvizet használják majd a várban is, és

a későbbiekben tervezik a palackozását, hiszen a víz ivóvízkúrára is alkalmas.

A várkapitány aláhúzta, a későbbiekben terveznek Sümeg számára a budapesti Rudas Gyógyfürdő mintájára egy termálfürdőt a csárda és a szálloda közötti területen, melyhez már elkészültek a tervek.

Címlapkép: Getty Images

