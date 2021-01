Mi lesz a balatoni vitorláskikötők sorsa? Visszavonhatják a pályázatot a Bahart javaslatára

A Balatoni Hajózási Zrt. igazgatósága kezdeményezi a 11 egységből álló vitorláskikötő-lánca üzemeltetésére kiírt pályázat visszavonását, közölte a társaság. A végső döntést a közgyűlésnek kell meghoznia. A többségi tulajdonos magyar államot képviselő Magyar Turisztikai Ügynökség előzetesen megerősítette, hogy a visszavonást támogatni fogja, így a balatoni kikötők üzemeltetése továbbra is a Bahart feladata marad. A lépést Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője kezdeményezésére javasolja az igazgatóság.

A decemberben kinevezett új vezérigazgató, Veigl Gábor szeretné felülvizsgálni az országgyűlési képviselő javaslatait.

A pályázat felfüggesztése a fejlesztéseket nem befolyásolja, azaz a flotta megújítása, az új hajók beszerzése is folytatódik a tervek szerint, és hamarosan új kompok és személyszállító hajók építésére szerződnek.

Witzmann Mihály elmondta, hogy előzetesen már egyeztettek a pályázat visszavonásáról az üdülőrégió kormánypárti képviselői. "Az elmúlt időszakban vitorlázók és önkormányzatok is megkerestek engem és balatoni képviselőtársaimat a vitorláskikötők tervezett bérbeadásával kapcsolatban." Azt is mondta, hogy tárgyalást kezdeményezett a Bahart újonnan kinevezett vezérigazgatójával. Szóba kerültek a vitroláskikötők üzemeltetése mellett a dolgozói béremelések, a munkahelyi körülmények és az ösztönzési rendszer fejlesztése, az új hajók beszerzése, a jelenlegi flotta felújítása és a 175. jubileumi év tervezett programjai is.

