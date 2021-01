Megmentik a legendás magyar Maci kávét: új korszak kezdődhet a vidéki gyár életében

A jelenleg külföldi és magyar tulajdonú céget egy magyar csoport vezeti, akik modernizálnák a magyar cikóriatermékeket. Pályázati sikereik már vannak, de az igazi fellendüléshez továbbiakat céloznak meg.

A mindenki által ismert Maci kávé újrabrandingelése is zajlik, de a többi termékünket is megújítva szeretnénk eljuttatni minden háztartásba, hiszen a cikória egészséges, számos jótékony hatással bír. Ezt a célt szolgálta a miniszteri látogatás is

– nyilatkozta a lapnak dr. Szeredi Ádám tulajdonos.

Maláta és cikória

Maláta és cikóra – ez az eredeti recept, innen a név is: Maci kávé. A gyárban már csak egy épületben folyik a munka. A szárított és darabolt cikóriagyökeret pörkölik, őrlik, az emeletre feljuttatott pótkávét fent keverik, egy szinttel lejjebb pedig dobozokba töltik. Mindezt még a régi, sokat látott gépeken.

Tizenöten dolgoznak itt, de a fejlesztések munkahelyeket is teremtenének. Megújítanák a gépparkot, felújítanák az épületeket is.

A termékeket modernizálnák

Már nem főzést igénylő, hanem instant termékcsaládot vezetnek be. Persze marad a Maci a gyerekeknek, ahogy a letisztult, nosztalgikus cikóriaporok is, de az egészséges étkezés piacát is megcéloznák a gyorsan elkészíthető cikóriaital számos változatával. A növény gyökerének sok kedvező élettani hatása van, rostokban gazdag és nagy inulinforrás.

Az inulin természetes, intenzív cukorpótló és prebiotikumként segít a bél- és immunrendszer működésében. De állati takarmányokban is alkalmazzák, mert gyulladáscsökkentő és vérnyomás-beállító hatása is van. Ezt szeretnénk itt, a jánossomorjai üzemben kivonni a cikóriából, ez is a terv része

– közölte Szalai Péter megbízott vezető.

A cikóriát vagy régi magyar nevén katángot már az ókorban használták, de az 1700-as évektől készítenek belőle pótkávét pörköléssel, ami a háború és a szocialista gazdaság alatt hiánypótló volt hazánkban. A ’70-es években 1000 hold cikóriatermése érkezett ide az országból, csak Jánossomorján 240 holdon termesztettek cikóriát. De mára már csak keleti importból lehet hozzájutni. A hazai cikória jó minőségű volt, kicsit más íze is lehetett, meséli a vezető, de a termesztés újbóli megindítása még nagyon távoli remény. 1911 óta működött a Franck-gyár a mai Jánossomorján. A háború után Zamatként, majd a Győri Keksz- és Ostyagyár részeként fejlődött, sok-sok termékkel és a hazai cikóriafeldolgozás központjakként. A rendszerváltás után részekre bomlott, a Dr. Oetkerre és Multi-Cikória Kft.-re. Most pedig várja a reneszánszát, amit az egészséges étkezés népszerűsödése hozhat meg a számára - olvashatjuk róla.

Címlapkép: Getty Images

