Borzalmas pusztítást végeznek a vaddisznók ebben a megyében: mindent feldúlnak, megdézsmálnak

Milliós károkat okoznak a vadak a somogyi önkormányzatoknak. Pogányszentpéteren a futballpályát túrták fel a vaddisznók, Iharosban és Somogycsicsón pedig a fákat dézsmálták meg az állatok. A vadak a konyhakerteket sem kímélik, sokan ezért inkább már nem is művelik földjeiket - számol be a Sonline.hu.



A pogányszentpéteri focipályán az állatok több helyen is feltúrták a százszor negyvenöt méteres gyepet. Van, ahol húsz centiméternél mélyebb csapásokat hagytak maguk után, de dagonyázóhelyet is kialakítottak a fűben. Ezért a helyi focisták kénytelenek lesznek más településen pályára lépni majd a bajnokság márciusban folytatódik. Flinger Tamás, Pogányszentpéter polgármestere szerint boronálni és füvesíteni kell majd a területet, de kerítésre is szükség lesz azért, hogy megakadályozzák a további károkat.

A kertekben is látszanak a vadállatok nyomai. Mivel településünk az erdő szomszédságában van, a vadak könnyen be tudnak járni szinte mindenhova. Az önkormányzatnak volt egy gyümölcsöse és málnaültetvénye, de azt is teljesen feldúlták. Az itt élők már el sem vetik a kertjeiket, hiszen nincsen értelme gazdálkodniuk. A vadállatok megfékezésének egyetlen megoldása az lehet, ha az egész falut körbekerítjük, de az lehetetlen

– részletezte a polgármester.

A Pogányszentpéterhez közeli településeken is hasonló a probléma. Horváth Győző, Iharos polgármestere elmondta: a vadállatok teljesen tönkretették a közmunkaprogramban telepített majdnem két hektáros gyümölcsöst, de a gabonával elvetett földeken is nagy pusztítást végeztek korábban. A zártkertekben is komoly gondot okoznak az állatok, így aki nem védekezik, annak szinte semmije sem marad.

Somogycsicsón is meggyűlt már az emberek a baja a vadakkal. Faggyas József polgármester szerint az önkormányzat mintegy félszáz tuját ültetett el korábban, melyet az állatok teljesen tönkretettek, de a kerteket is feldúlták, ezért a helyiek csak kevés terményt tudtak betakarítani. Hozzátette: a falu egyik felét már lekerítették, a másikat azonban nem tudják és nem is lehetne megoldani úgy, hogy teljesen védett legyen a település.

Mocz András, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara Somogy megyei vidékfejlesztési alelnöke elmondta: a vad által okozott kárt a vadászatra jogosultnak kell megtérítenie, ezt a törvény is előírja. A társaságoknak és a gazdálkodóknak arra kellene törekedniük, hogy miként lehetne megelőzni a vadak által okozott károkat.

