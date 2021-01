Ez most életeket menthet: új légimentőbázist kap ez a megye

A légimentőknek az idén már többször is kellett mentést végrehajtaniuk Somogy területén. Az előzetes terveknek megfelelően hamarosan megkezdődhet Marcaliban az új légimentőbázis kialakítása 2021-ben, írja a Sonline.hu.



Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata úgy tájékoztatott, hogy a légi egységek tagjai több esetben láttak el kritikus állapotú Covid-fertőzöttet, illetve olyan betegeket, akiket koronavírus-gyanú miatt kellett szállítaniuk tavaly.

A légimentők hét légimentőbázison hét mentőhelikoptert működtetnek, Budaörsön, Miskolcon, Debrecenen, Szentesen, Pécsen kívül Sármelléken és Balatonfüreden.

A hét mentőhelikopteren felül két további, azonos képességű és felszereltségű légi jármű képez tartalékot.

Az idén négy helyszínen – Miskolc, Debrecen, Szekszárd és Marcali – kezdődik meg új légimentőbázisok kivitelezése, továbbá tervezett a három meglévő, állami tulajdonú légimentőbázis korszerűsítése, felújítása.

Az ORFK tájékoztatása szerint a mentőhelikopterek évente mintegy 3000 alkalommal végeznek mentést Magyarországon, amelyből a somogyi esetek száma százas nagyságrendű. A legtöbb esetben közúti balesetekhez, újraélesztéshez, valamint stroke és szívinfarktus esetében.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére az év első felében hét új mentő gépjárművet is átadnak, melyekkel a repülés szempontjából kedvezőtlen időjárási körülmények között is végezhetnek mentési tevékenységet. 2018-ban valamennyi mentőhelikopterbe új lélegeztetőgépet, defibrillátort, mellkaskompressziós eszközt és ultrahangot szereztek be. A mentőhelikopterek természetesen fejlett időjárásradar- és navigációs rendszerrel, valamint robotpilótával is rendelkeznek.

