Koronavírus: megérkezett az orosz vakcina Magyarországra, ennyi embert lehet vele beoltani

Húszezer ember oltására elegendő, negyvenezer ampulla orosz vakcina érkezett Magyarországra - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta: Magyarországon jelenleg ötféle vakcina engedélyeztetése történt meg, és összesen 19,7 millió adag oltást kötöttek le.

A nyugati vakcinákon túl Oroszországból 1 millió ember oltására elegendő Szputnyik-V vakcina, míg Kínából 2,5 millió ember oltására elegendő Sinopharm-oltóanyag érkezik majd különböző tételekben.

Az AstraZeneca készítményéből 6,5 millió adag a terv, míg a Pfizer/BioNTech oltóanyagának eddig beszállított nyolc és a Moderna két szállítmányából félmillió adag érkezett.

Mint Müller Cecília elmondta, mindegyik vakcina elégséges védelmet nyújt a vírus ellen, megakadályozza a betegség súlyos lefolyását és a szövődmények kialakulását. A kutatások azt mutatják, hogy nem egy egyszerű alsó- és felsőlégúti kórokozóról van szó, a vírus az egész szervezetet képes megbetegíteni. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus természete, megbetegítő képessége nem változott, tehát továbbra is azok a legveszélyeztetettebbek, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, így továbbra is fontos a meglévő alapbetegségek kontroll alatt tartása.

Kérdésre válaszolva elmondta:

alapesetben a daganatos betegek, a magas vérnyomásban, az autoimmun és a cukorbetegségben szenvedőknek is ajánlott a védőoltást, azonban minden esetben az oltóorvos dönt a páciens beolthatóságáról, az aktuális egészségi állapotát figyelembe véve.

Az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a járványügyi adatok jelenleg kedvezőek Magyarországon. Ugyanakkor a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja az előző hetek csökkenése után ismét emelkedik, különösen Debrecenben és Nyíregyházán. Az idősotthonokban korábban elrendelt felvételi tilalmat már korábban feloldották, jelenleg a látogatási és az intézményelhagyási tilalom van érvényben. Az intézményi felvételnek feltétele két, egymástól 48 óra különbséggel elvégzett negatív PCR-teszt.



Hétfőn 78 ember halt bele a fertőzés okozta szövődményekbe, a legfiatalabb 38, a legidősebb 96 éves volt, mindketten súlyos alapbetegséggel küzdöttek.

Címlapkép: Getty Images