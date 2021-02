Elárulta Orbán Viktor, hány magyart fognak beoltani március 15-ig

A friss járványügyi adatokat is közölte a miniszterelnök a Kossuth rádióban, majd közölte, helyzet javulása megállt, stagnálás, némi romlás tapasztalható. Orbán Viktor elmondta, március 15-ére minden 60 év feletti magyar állampolgárt beoltanak aki regisztrált, írja a Pénzcentrum.

1576 új fertőzöttet jelentettek péntek reggel, 98 beteg halt meg, 3638 ember van kórházban 302-en vannak lélegeztetőgépen, így a helyzet javulása megállt, stagnálás, némi romlás tapasztalható - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Szerencsére van egy másik szám is, 264 530 főt beoltottak már, 92 ezer körüli ember már a második adag oltást is megkapta.

Orbán szerint március 15-ére minden 60 év feletti magyar állampolgárt beoltanak, aki regisztrált.

Április elejére 2 millió beolott a terv, ezek a számok a nagy valószínűséggel érkező vakcinákra épülnek, tehát nagyjából biztosak a kormányfő szerint.

Talán már a jövő héten orosz vakcinával is oltunk, a kínai vakcinát még vizsgálják a hatóságok.

- mondta.

Arról is beszélt, hogy érzi a nyomást, mindenki nyitni akar: megérti a vendéglátósokat, a szállodásokat, mindenkinek hiányzik a korábbi élete. De a mostani számok is azt mutatják, óvatosan, megfontoltan kell nyitni. Ezért is indítanak konzultációt. Miután vakcina érkezett, a gazdaságvédelem átadja a helyét a gazdaság újraindításának.

A múlt héten a kormányfő kérte, hogy gyorsítsák fel a vendéglátósok támogatásának kifizetéseit. Most arról számolt be, hogy a bértámogatás kifizetése valóban bürokratikusan lassan haladt, de egy előrefizetéses rendszert vezetnek be. Jó esély van rá, hogy február során mindent, amit eddig nem kaptak meg, kézhez kapják Emellett elindítják a kkv-k nak szóló, 0 százalékos kamatozású, maximum 10 milliós hitelprogramot.

Kell-e különbséget tenni az oltottak, és a nem védettek között? Erre a kérdésre Orbán azt mondta, még korai róla beszélni. Ő nem foglal állást ebben a kérdésben, a konzultáció eredményét fogják nézni.

Én nem látok abban ördögtől valót, hogy azok, akiket már beoltottak, vagy védettek, nekik valamilyen könnyebb nyitást tegyünk lehetővé. De az számít, hogy mit mond a többi magyar

- jelentette ki. Március közepén leszünk abban az állapotban, hogy a közvetlen életveszélyben lévők védettek lesznek - tette hozzá.

