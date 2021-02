Koronavírus: ezt feltétlenül tudnia kell minden vérplazma-donornak

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) országszerte jelenleg 10 városban gyűjt vérplazmát a koronavíruson átesett lakosoktól a súlyos betegek gyógyítása érdekében. A napi 40-60 jelentkezőből tapasztalataik szerint 10-15 minősül alkalmasnak plazmaadásra, pedig a betegek gyógyításához kulcsfontosságú, hogy megfelelő donorokat találjanak. Kik és mikortól adhatnak vérplazmát? Többször is lehet valaki plazmadonor? Aki megkapta a védőoltást és van már ellenanyag a szervezetében, az is segíthet? A Pénzcentrum kérdéseire az OVSz munkájáról, és a vérplazma donációról Bayerné dr. Matusovits Andrea az OVSz főigazgatója és dr. Nagy Sándor az OVSz szakmai főigazgató-helyettese válaszoltak.

Az Országos Vérellátó Szolgálat a koronavírus járvány időszaka alatt is folytatta a vérvételek lebonyolítását, lehetőséget biztosított vérplazma adományozásra a koronavírusos betegek gyógyulásához és napi több ezres tesztkapacitással járul hozzá a koronavírus tesztek végzéséhez.

Hogyan tudják koordinálni egyszerre ezt a sok feladatot?

Minden szakterületnek megvan a szakmailag kiválóan képzett és megfelelő vezetői gyakorlattal rendelkező felelőse. A felső vezetés napi szinten egyeztet a legfontosabb problémákról, hogy a megfelelő döntéseket a lehető legrövidebb időn belül meghozhassa és azokat végre is hajthassuk, az OVSz munkatársai pedig nagytudású és fegyelmezett csapatként dolgoznak. Országosan egységes szervezetként működünk, ez garantálja készítményeink minőségét és biztonságát.

A teszteket a Jahn Ferenc Kórház területén, kifejezetten a koronavírus diagnosztikára bővített, az ország legnagyobb kapacitású laborjában dolgozzák fel. Ezt a bővített kapacitást a járvány lecsengése után is ki tudják majd használni?

Az eszközpark nagyon sok más vírus vizsgálatára is alkalmas lehet. A szükséges források biztosítása esetén, az OVSz a levett vérek rutinvizsgálatait is bővíthetné a jelenleginél érzékenyebb vizsgálatok bevezetésével, tovább fokozva a vérkészítmények biztonságát (HIV, Hepatítisz B és C vírusát kimutató egyedi NAT vizsgálatok). Ugyanakkor, vannak olyan, hazánkban is ismert, szezonálisan támadó vírusok, mint például a Nyugat-nílusi láz, amelyek epidemiológiai vizsgálataihoz is csatlakozhatna ez a labor. De egy esetleges újabb pandémia esetén az eddig nem ismert ágensek tesztelésére is alkalmassá teheti az automatákat a gyártó.

Az OVSz fejlesztésének köszönhetően jelentősen megnövekszik a koronavírus-fertőzöttek gyógyításához szükséges plazmagyűjtési pontok száma és kapacitása Magyarországon. Sokan jelentkeznek vérplazmaadásra?

Naponta 40-60 jelentkezőt regisztrálunk, közülük 10-15 ember minősül alkalmasnak plazmaadásra. Az alkalmasságot mindig a vér ellenanyag-szintje határozza meg, amelyet előzetes vérminta-vétellel ellenőrzünk.

