Egyre többen fűtik így újra az otthonukat: olcsó és hatékony megoldás a cserépkályha?

HelloVidék: Mióta foglalkozik cserépkályhák gyártásával?

Harmath Mihály: 1984-ben kezdtem az első cserépkályhám megtervezésével és kivitelezésével, de valójában a 90-es évek első felében indult az általam tervezett cserépkályhák gyártása.

Mennyi időt vesz igénybe egy egyedileg készített cserépkályha elkészítése?

A cserépkályhák elkészítésének az ideje függ az egyediségétől is. A kézműves technikának megvannak a munkafolyamatai, melyek igénylik a figyelmet és a munkaidő ráfordítást. Egy egyedi tervezésű klasszikus cserépkályhának a mintázata vagy a megformázott kályhacsempék elkészítése átlagosan fél éves időszakot vesz igénybe. Kézműves technológiával 3-4 hónap alatt tudom leghamarabb legyártani, mivel először gipszformát kell készíteni, kézműves mintákat ráformázni, száradási időt kell hagyni, kiégetni a csempéket, mázazni és utána a második égetéssel nyeri el a végleges színét, szépségét a csempe. Egy kis kézműves műhelynek nincs túl sok kapacitása, és az időtényező attól is függ, hogy párhuzamosan mennyi megrendelést kell teljesíteni. Az utóbbi években ezért a Szadai Kályhacsempe gyár gyártási kapacitásában készülnek az általam tervezett és kivitelezett cserépkályhák átlagosan egy-két hónap gyártási idővel.

Miért éri meg jobban cserépkályhával fűteni, mint gázzal?

A gázzal való fűtés a központi fűtésű házakra jellemző, míg a cserépkályha egyedi fűtést jelent, sok esetben a központi fűtés kiegészítéseként. A gázzal működtetett megoldások esetén például a radiátoroknak más a hőleadási módjuk, mivel elsődlegesen a levegőt melegítik fel és annak cirkulációjával fűtik ki a teret. Az alulról jövő hideg levegő felmelegszik és felemelkedik, és a fentről leáramló, lehűlő levegő folyamatos mozgásának a következményeként egy kiegyenlítettlen hőmérséklet jön létre a helységben és a portartalom felkeveredése, illetve kiszáradása is jelentkezhet. A cserépkályhával való fűtéssel pedig sokkal egyenletesebb lesz a hőérzet, hiszen sugárzással adja át a melegét, így nemcsak azon a helyen lesz kellemes, kiegyenlített a hőmérséklet, ahol a fűtőeszköz van, hanem a helység távolabbi részein is.

A cserépkályháknál a sugárzó hő hatására a tárgyak kapják a meleget, mi is ezt érzékeljük, illetve azt a helységet tudja kifűteni, ahol el van helyezve. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy „azt a teret fűti ki, amit lát”.

Mennyire érdeklődnek a vásárlók az új technológiák iránt?

Az ágazat napjainkban átalakuláson megy keresztül, hiszen a számítógépekkel vezérelt okosházak irányába mozdult el a fejlődés iránya. A cserépkályha sugárzó fűtéssel működő hagyományos rendszerét is fejleszteni kellett. Az újításoknak köszönhetően kiépíthető például a hibrid fűtés is, ami azt jelenti, hogy a hagyományos fűtés mellett ugyanabba a kályhába elhelyezhetőek infrapanel elemek is, ami árammal működtetve adja le a meleget. Így az infrapanel fűtési módnak köszönhetően a hálózati áramon túl akár napkollektorokra is ráköthető a jó hőtároló képességű cserépkályha. Egyszerre, de akár külön-külön is üzemeltethető a rendszer. Az infrapanel fűtésű rendszer vezérlése számítógépre, telefonra is ráköthető. Az új technológiákra alkalmas cserépkályhák napjainkban az érdeklődés középpontjába kerültek.

A Covid változtatott a vásárlók szokásain?

A Covid elején a létszükségleti kiadásokat leszámítva mindenki visszafogta magát, de ezzel párhuzamosan az otthon töltött idő felszabadította a családokat arra is, hogy a lakásfelújításokat a karantén időszaka alatt meg tudják valósítani. Előre kezdtek gondolkodni és elkezdték megvalósítani a terveiket. Ezt az időt én is kutatással, innovációval, fokozott virtuális megjelenéssel és az újítások kidolgozásával töltöttem, amire a napi tevékenységek mellett nem lett volna ennyi kapacitásom.

Mit gondol mire figyeljen az a személy, aki gondolkodik a fűtési rendszerének átalakításában?

Elsősorban a saját oldalamról tudom megközelíteni a kérdést. Általánosságban elmondható, hogy a cserépkályha fűtés és az infrapaneles hibrid megoldások is alternatív fűtési megoldások. Egy felújításban lévő családi házban már van kialakított központi fűtési rendszer, de kiegészítő fűtésként a cserépkályhák modern és gazdaságos fűtési tulajdonságai és a design esztétikai, emocionális élményei együttesen formálhatják az otthonosság élményét. A tervezés során első kérdés, ami szóba szokott kerülni, hogy milyen technikai, esztétikai elvárásoknak kell megfelelnie a cserépkályhának. Fontos szempont a hatékonyságot illetően, hogy jó hőszigetelés és jó minőségű nyílászárók legyenek a lakásban. Ennek a kitételnek az újépítésű és felújítás alatt lévő házaknak is meg kell felelni.

Az épületek ilyen adottságainak köszönhetően megváltozik a hőleadók, így a cserépkályha hatékonysága is. Nem egy erős, nagy meleget sugárzó kályhát kell ilyenkor beépíteni, inkább egy alacsonyabb felületi hőmérsékletű szerkezetet. Ennek az eszköznek a hatékony működéséhez az épületen kívülről, csak a cserépkályhához, kandallóhoz bekötött levegőutánpótlást kell biztosítani, hogy teljesen független legyen a belső tértől a tűz oxigénnel való táplálása. A kémények a legtöbb esetben adottak, maximum a naprakész szabványoknak megfelelően kell felújítani, kibélelni ezeket. A cserépkályhák építésénél még nem alakult ki az a fajta tudatosság, hogy milyen módon és honnan kapja a tűz a levegőt, milyen fűtéstecnikai és környezetvédelmi megoldások állnak már a rendelkezésre.

Egy külső levegőellátású, öko tűztérrel megépített cserépkályha rendkívül hatékony és a legszigorúbb uniós szabványoknak megfelelő tüzelőberendezés, ami a mikroportartalom és a károsanyag kibocsátás szempontjai szerint is kiemelkedően modern megoldás. A cserépkályhához hozzákapcsolódott az elmúlt években egy olyan negatív hangulat, hogy a környezetszennyezés egyik forrása, de a modernizálásnak és a technikai újításoknak köszönhetően abszolút környezettudatos eszköznek tekinthető. Természetesen ehhez kell a felhasználók részéről is egy rendeltetésszerű használat, amibe a száraz keményfák használata az egyik kiemelkedő szempont. Vizes fával nemcsak a hatékonyság csökken le egyharmadára, károsítva a kályhát, de az el nem égett gázok hatására környezetszennyező módon tud működni még egy tökéletes, környezettudatosan megépített cserépkályha is.

A fűtés átalakítása engedélyköteles?

Igen. Bármilyen új kályhát kötnek be a kéménybe, arról az a szakember, aki a cserépkályhát építi, ad egy tanúsítványt, hogy milyen hőkapacitású szerkezet lett betervezve és beépítve, amit a kéményseprő vállalattal engedélyeztetni kell.

A cserépkályháknak milyen a fűtési teljesítménye? Mekkora helységet képesek befűteni?

A cserépkályhák fűtési kapacitását meg lehet adni kW-ban és fűtési %-okban is, de ez önmagában csak egy adat lesz, mert a lakással együtt lehet valóban bemérni a kályha hatásfokát. Fontos a ház szigetelése és a nyílászárók minősége is, mert így egy kisebb méretű kályha is elegendő lehet egy nagyobb helység fűtésére. Ideális esetben egy jól elhelyezett és méretezett cserépkályha, egy átlagos nappali, étkező konyha 40-100 nm közötti területének a kifűtésére is megfelelő lehet.

Ön szerint az ágazatnak milyen kihívásokkal kell szembenéznie?

A jelentkező kihívások a szakma és a felhasználók oldalán is megújulást igényelnek. A szakma számára fontos a fejlődéssel, naprakész megoldásokkal történő felvértezettség és ezek alkalmazása. Itt úgy látom, hogy a jó irányban mozdultak el a cserépkályha építő mesterek. Az elmúlt években az ifjú és idős szakemberek egyaránt a legmodernebb, minden szempontnak megfelelő technikai megoldásokat alkalmazzák. Ez természetesen folyamatos fejlesztést és fejlődést igényel a jövőre nézően is. Ezeknek a fejlett technológiáknak a megismertetése talán a legnehezebb feladat, mert ehhez egy összefogásra, komoly stratégiára és kommunikációs csatornákra lenne szükség. A felhasználók oldalán a rendeltetésszerű, környezettudatos használat területén volna fontos a változtatás. Ehhez szintén a profi módon felépített tájékoztatás, oktatás megoldása jelent még komoly kihívást.

