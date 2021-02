Beindul a biznisz? 70 milliót is kaphat, aki kistelepülésen nyit boltot

60-70 millió forintot is kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek a kistelepüléseken működtetnek kisboltokat, vagy azokon a helyeken, ahol nincs, újat nyitnak. A Magyar Falu Program keretében 2000 fő alatti településeken dolgozó vállalkozókat támogatják. A pályázaton indulni szándékozó vállalkozók azt mondják, hogy a 75 százalékos támogatás sokat lendíthet az induláson - hangzott el az ATV híradójában.

Az ország egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánság több településén tervez egy kisebb hálózatot életre hívni az állami támogatásból egy vállalkozók csoportja. Máriagyüdön már az üzlethelyiséget is kinézték maguknak, és itt már az árukészletet is elkezdték összeállítani. Varga László vállalkozó azt nyilatkozta, élelmiszeren és háztartási cikkeken kívül szolgáltatást is kínálnak majd, például szűkített postai vagy gyógyszertári szolgáltatást.

A program kormánybiztosa, Gyopáros Alpár elmondása szerint egyformán indulhatnak a pályázaton már működő és ezután boltot nyitó vállalkozások.

Egy induló vállalkozás akár 60-70 millió forintot is kaphat.

Lehet pályázni ingatlanvásárlásra és korszerűsítésre, de eszközök beszerzésére is, valamint működési és bértámogatásra.

A pályázaton egyelőre csak a kétezernél kisebb lélekszámú településeken működő boltok indulhatnak. A nagyobb települések szélein működő kisboltok egyelőre nem kaphatnak támogatást. Egyre többen szeretnének a peremterületeken is hasonló segítséget kapni, ezért már vizsgálják azt, hogy miként bővíthetik az érintettek körét. Jelenleg 45 milliárd forintos keretet biztosít a kormány a támogatásra.

