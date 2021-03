Fontos átalakulás jön a legnépszerűbb online áruháznál: mutatjuk, miket érint

Felpörgött, illetve teljesen átalakult az online kereskedelem 2020-ban: nem csak a vásárlók, de a vállalkozások is teljesen új helyzetben találták magukat. Papp Máté, az eMAG Marketplace üzletágának vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy egy edukatív időszakon vannak túl:

egyfelől rengeteg ügyfél először próbálták ki az online vásárlást, másrészt számos vállalkozásnak a nulláról kellett elkezdeni a webes kereskedést.

Az első hullám kezdetekor azt tapasztalták az eMAG Marketplace-en, hogy egyrészt nagymértékben megnövekedett a látogatószám, másfelől pedig olyan kategóriák, termékek is előtérbe kerültek, amelyek addig nem voltak annyira keresettek. Erre a legjobb példa a szájmaszk-kategória, ami értelemszerűen nagyon hamar felfutott, márciustól elkezdtek a vásárlók specifikusan a COVID-hoz kapcsoló termékeket keresni a weboldalon.

Láttuk, hogy március-áprilisban hogyan lettek népszerűbbek a kenyérsütőgépek, illetve több ízben egyes sport-kategóriák. Bezártak a fitnesztermek, hidegebb idő is volt, így a futópadok iránti kereslet növekedett. Tavasszal felpörgött az IT-kategória, valamint az irodai bútorok eladásai is, hiszen sokan homeoffice-ban dolgoztak

- mondta el az interjúban az üzletág-vezető, aki szerint a járvány megjelenésével olyan emberek is belevágtak az online vásárlásba, akik addig nem mertek neten rendelni, vagy egyáltalán nem volt bevett szokásuk. Ez a réteg nyitottabbá vált, megtették az első lépéseket, belátták, hogy az akkori, korlátolt lehetőségek közül az online vásárlás volt a legbiztonságosabb - ezért is adott egy plusz löketet az internetes kereskedelemnek a koronavírus.

"Alapvetően az online kereskedelem forgalma évről évre egyre csak növekszik, és a járvány is egy nagy lökést adott a folyamatnak. Látható volt, hogy azon ügyfelek számára, akik először próbálták ki az online kereskedelmet, ez valamiféle edukációs folyamat is volt, ők teljesen máshogy keresnek, válogatnak a webáruházakban, mint a gyakorlottabb vásárlók", fejtette ki Papp Máté, aki azt is hozzátette, hogy a speciális helyzetben igyekeztek minél gyorsabban reagálni az újonnan felmerülő igényekre.

