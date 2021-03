Egy holttest is előkerült az új út építésekor: kiderült az igazság

Veszprém keleti oldalán húzódó, eddig ismeretlen második világháborús lövészárok egy szakasza és egy szovjet katona földi maradványai is előkerültek a 8-as út építési munkálatainál ősszel - írja a Veol.hu. A hadtörténeti emlékek jelentőségéről Pálffy Sándor, a Laczkó Dezső Múzeum resta­urátora számolt be.

Korábban a déli elkerülőút építésekor a Budapest úti csomópont közelében középső avar kori temetőrészre bukkantak a szakemberek. A hetedik századi régészeti leletek mellett azonban második világháborús emlékek is előkerültek a területről. "Először a sárga löszös talajtól eltérő árnyalatú sáv tűnt fel egy 15-20 méteres szakaszon számunkra, mint utóbb kiderült, ez a lövészárok talajban lévő betöltése volt. A kormányhivatal örökségvédelmi osztályával, a Hadtörténeti Múzeummal és a várkapitánysággal történt egyeztetés után elkezdtük dokumentálni a jelenségeket S. Perémi Ágota ásatásvezető irányításával" – tekintett vissza Pálffy Sándor. Drónfelvételeken rajzolódott ki, hogy kelet–nyugati irányban húzódik a vonal, cikcakk alakban.

A veszprémi lövészárok a német Klára-álláshoz közel helyezkedhetett el, és a Lókút és Balatonfűzfő között húzódó árokrendszer egy szakasza lehetett. A német állásokat 1945 tavaszán egy szovjet támadás számolta fel a térségben.

Az árokból főként német leletek kerültek elő, ami azt bizonyítja, hogy német katonai tüzelőállás helyszíne volt a terület.

Ugyanakkor kevés kilőtt légvédelmi gépágyúhüvelyt találtak, ami azt jelenti, hogy komolyabb védekező harc nélkül hagyták el a területet a németek.

A két német légvédelmi gépágyúállás C alakú körítő árkának körzetében a szakemberek a lövedékhüvelyek mellett például súlyelosztó kampót (ezt a derékszíj és az azon lévő szerelék megtartására használták), 1938 M gázálarc szűrőjét és fa lőszeresláda deszkáit találták meg. Emellett német csajka, egy negyvenes évekbeli JU87 Stuka repülőgépmodell, alpakkakanál, sátorlapkarika és egy magyar katonai zubbony gombja került elő – utóbbira egy lehetséges magyarázat, hogy az árok kiásásában magyar katonák is részt vettek. Továbbá találtak néhány elhullajtott szovjet éles lőszert is.

A helyszínről egy szovjet katona földi maradványai ugyancsak előkerültek, a lövész­árokban gombok és lőszermaradványok hevertek mellette. Az antropológiai vizsgálatok utóbb megállapították, hogy a húszas éveiben járt.

Az alsó lábszára hiányzott, egy gránát szakíthatta le. Dögcédula nem volt a csontváz körül, ezért a személy beazonosítása ma már szinte lehetetlen, így valószínűleg ismeretlen katonaként temetik el.

A katona maradványai mellett előkerült egy sarló-kalapácsos rézgomb, magyar fillérek, illetve egy hagyományos, csepp alakú, orosz katonák által használt kanál, továbbá karabélylőszerek és egy szájharmonika. A katona maradványait a feltárás után a Hadtörténeti Múzeum hadisírgondozói szállították el.

A szakember elmondta, lehet, hogy a 8-as út építése során még kerülnek elő második világháborús emlékek, ahogyan a leendő állatmenhely építésekor is lehet erre esély.

Címlapkép: Getty Images