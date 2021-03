Müller Cecília üzent az időseknek: ne spekuláljanak, nincs min gondolkodni

Az idősek oltását kérik elsősorban a háziorvosoktól a héten - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán. Müller Cecília közölte, a betegséget bárki elkaphatja, de az idősek "mégis csak magas kockázatot hordoznak". Megjegyezte:

szeretnének végezni a regisztrált 80 éven felüliek oltásával, ahol ez már megtörtént, a háziorvosok "visszafelé haladva", még mindig az idős korosztály tagjainak adják be a vakcinát.

Ehhez regisztrálniuk kell azoknak az időseknek, akik ezt még nem tették meg, hiszen a háziorvos csak így értesülhet "oltakozási igényükről".

A tisztifőorvos az idősektől azt is kérte, hogy ha orvosuk értesíti őket, "ne spekuláljanak", nincs min gondolkodni.

Mindegyik Magyarországon használt vakcina hatásos. Az első dózist követő két hét múlva jó védettséget adnak - közölte. A háziorvosoktól pedig azt kérte Müller Cecília, hogy

azoknak, akik nem tudnak elmenni a rendelőbe, az otthonukban adják be a védőoltást.

A háziorvosok többsége szerdán AstraZeneca oltóanyagot kap, ezzel hajtják végre a legidősebbek beoltását. A kórházi oltópontokon jelenleg a Szputnyik és a Pfizer oltóanyaggal oltanak, oda is küldhetik pácienseiket a háziorvosok.

Elmondta, hogy már 1 107 791 embert beoltottak Magyarországon. Az idősek átoltottsága magas, de szeretnék ezt a korosztályt minél előbb teljes mértékben "lefedni". "A járvány harmadik hullámának nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk" - fogalmazott Müller Cecília. Az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma is napról napra növekszik. Kedden 5653 új fertőzöttet regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma pedig 120 ezer fölé emelkedett. A 123 691 aktív fertőzött egy részénél enyhén zajlik le a betegség, de mind többen kényszerülnek kórházi kezelésre, és egyre súlyosabb esetekkel találkoznak, a fiatalok körében is.

Jelenleg 8348 koronavírusos embert ápolnak kórházban Magyarországon. Ez a szám korábban soha nem volt ilyen magas - hangsúlyozta, hozzátéve: mintegy 10 százalékuk szorul lélegeztetésre. Mivel ilyen magas a kórházban kezeltek a száma, a vérplazma iránti igény is megnőtt. Ezért a tisztifőorvos azt kérte, hogy

aki átesett a betegségen, gyógyult és szeretne segíteni, az jelentkezzen a véradóállomásokon plazma adására.

Ennek feltételei megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. A legfontosabb, hogy az illető legyen két hete tünetmentes és ne legyen súlyos, krónikus betegsége. Kitért arra is, hogy a favipiravir hatóanyagú gyógyszer már a járóbetegellátásban is rendelhető. Aki megfertőződik, konzultáljon háziorvosával a gyógyszer felírásáról - tette hozzá.

A koronavírus-járvány harmadik szakasza nem csak dinamikájában más, "súlyosabb, rapidabb fertőzéssel nézünk szembe" - hangsúlyozta, megjegyezve: a súlyos esetek számának növekedése is nehezíti a harmadik hullám felszálló szakaszának járványügyi kezelését.

Kedden 179 beteg halt meg - ez megközelíti a második hullámban regisztrált csúcsot.

Fiatalok is meghaltak, ketten is csak a 30-as éveikben jártak, és a jelenlegi információk szerint nem volt alapbetegségük.

Ez fontos figyelmeztető jel - közölte a tisztifőorvos, aki szerint látható, hogy mennyire fontos a szabályok szigorítása és következetes betartásuk. Nagyon fontos a fertőzés továbbadásának megakadályozása, ennek érdekében a maszkviselés, a távolságtartás, a higiénés szabályok betartása, ami a jelenlegi helyzetben minimumkövetelmény - szögezte le. Aki ezeket a szabályokat nem tartja be nemcsak magát, hanem a közösséget is veszélyezteti.

A tisztifőorvos szerint most nagyon fontos az önmérséklet, a kontaktusok, a társadalmi érintkezések kerülése, ezért mindenkitől azt kérte, ami nem halaszthatatlan, arról most mondjanak le. Müller Cecília kitért arra is, hogy egy évvel ezelőtt, a pandémia kezdetén még azzal számoltak, hogy egy légzőszervi megbetegedéssel állnak szemben. Azóta bebizonyosodott, hogy az egész szervezetet, valamennyi szervet megbetegítheti a vírus, valamint

olyan immunológiai folyamatok indulhatnak el a szervezetben, amelyeket még nem is tártak fel teljességében.

Az operatív törzshöz érkezett kérdések között Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetőjének szerdai nyilatkozatára is rákérdeztek, amely szerint a most pusztító brit vírusmutáns fertőzési rátája meghaladja a hármat, vagyis egy ember három másiknak adja tovább. Müller Cecília elmondta, a koronavírus megjelenésekor egy beteg két másik embernek tudta átadni a fertőzést. Ehhez az kellett, hogy legyenek egy légtérben, maszk nélkül, esetlegesen tünetekkel, figyelmen kívül hagyva a higiénés, védelmi szabályokat.

A brit mutációnál egy ember már 3-4 másiknak tudja továbbadni a fertőzést.

Ugyanakkor, mivel az emberek maszkot hordanak, távolságot tartanak, és betartják a higiénés szabályokat, így tényszerűen 1,3 a vírus reprodukciós rátája. Ha viszont ez a szám 1 felett van, az azt jelenti, hogy terjed a betegség; a ráta 1 alá szorítása után lehet azt mondani, hogy csökken a fertőződés veszélye.

Egy másik kérdésre válaszolva azt is elmondta: a szakirodalomban főként arról számolnak be, hogy aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, annak nagy valószínűséggel ellenanyagot termel a szervezete, így ha ismét megfertőződik is, általában gyengébb lefolyású lesz nála a betegség - de ez nem minden esetben igaz.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.