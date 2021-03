Koronavírus: újfajta vakcina érkezik Magyarországra, ezt kell róla tudni

Rekordokat dönt a fertőzöttek száma - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján. Galgóczi Ágnes a járványügyi adatokat ismertetve kiemelte, az elmúlt napon regisztrált 9011 új fertőzöttel 498 183-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának kezdete óta megduplázódott a kórházban ápoltak, és háromszorozódott a lélegeztetőgépen lévők száma.

Kórházban 8718 embert kezelnek a vírus szövődményeivel összefüggésben, gépi lélegeztetésre 949-en szorulnak. Az elmúlt napon 130-an haltak bele a fertőzésbe.

A koronavírus brit mutációja gyorsabban terjed és fertőzőbb, ami miatt nemcsak Magyarországon, de Európa számos országában romlottak a járványügyi adatok. Az osztályvezető arra kért mindenkit, hogy továbbra is fokozottan tartsa be a járványügyi intézkedéseket: a távolságtartást, a maszkhasználatot, ezen kívül a kézmosás és -fertőtlenítés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Magyarország 4,36 millió adagot kötött le a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által fejlesztett vakcinából, az első szállítmányok hamarosan megérkeznek.

Galgóczi Ágnes elmondta: ezt az újabb oltóanyagot csütörtökön hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A 18 éven felülieknél alkalmazható vakcina előnye, hogy a megfelelő védettség eléréséhez egy oltás is elég belőle. A technológiája hasonló az AstraZeneca- és a Szputnyik V vakcináéhoz: egy ártalmatlanított vírussal juttatják be a szervezetbe a koronavírus tüskefehérjéjének genetikai információját, amelyből antigénként viselkedő fehérje termelődik, kiváltva az ellenanyagválaszt. A Janssen vakcináját mínusz 20 fokon kell tárolni, ezen a hőmérsékleten két évig tárolható, felolvasztás után 2-8 Celsius-fokon, hűtőszekrényben három hónapig tartható. Ezzel az oltással az Egyesült Államokban március eleje óta oltanak, az Európai Unió pedig 200 millió adagot kötött le a gyártónál. Ennél az oltásnál is lehetnek reakciók: bőrpír, izomfájdalom, fáradtságérzet, hőemelkedés.

A magyar oltási programról szólva kiemelte, az a hosszú hétvégén is folytatódik; a háziorvosok a 60 év felettieket oltják az AstraZeneca készítményével, az oltópontokon pedig a Pfizer- és a Szputnyik V oltóanyagot adják be. Jelezte, oltást eddig 1 millió 230 ezren kaptak, közülük 351 694-en már a második dózist is megkapták. Kérdésre válaszolva közölte, az operatív törzs nem változtatott az AstraZeneca-vakcina alkalmazásán, a készítménynél továbbra is az EMA ajánlását veszik figyelembe, amely szerint a vakcina hatékony és biztonságosan alkalmazható. Megjegyezte, Magyarországon több százezer ember kapta már meg ezt az oltást.

