Kiharcolták a helyiek: mégsem épül meg a Balaton-parti gigantikus társasház?

Az Alkotmánybírósághoz fordult, valamint keresetet nyújtott be a Pécsi Törvényszékhez Balatonvilágos önkormányzata egy volt úttörőtábor helyére tervezett 92 lakásos, hétszintes vízparti társasház építési engedélyének visszavonásáért, azonnali jogvédelmet is kérve - írja a Telex.

Nem értett egyet a tervvel Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője sem, aki hivatalos levélben fordult a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz az ügyben, és aggályait a Miniszterelnökség felé is jelezte. Witzmann arról számolt be kedden a közösségi oldalán, hogy a legfrissebb Magyar Közlönyben

már meg is jelent és hatályba is lépett az a kormányrendelet, ami az egykori úttörőtábor helyszínére vonatkozóan visszaállítja az eredeti építési szabályozást.

Ugyanakkor azt is hozzátette: ez még nem a végeredmény, hiszen a korábban kiadott építési engedély így is érvényben van. "Most a hatóságokon a sor, hogy a lakosság és a balatonvilágosi önkormányzat kérésének, valamint a kormányzati szándéknak érvényt szerezve lépjenek az ügyben", írta.

Takács Károly, a település polgármester korábban azt mondta: szerinte a beruházás megvalósítása ellentétes lenne a helyi építési szabályzattal, és a vízparti építkezést szabályozó miniszteri rendelettel is. A tervezett építmény szerinte teljesen tájidegen, a kiadott engedély pedig nem biztosítja az önkormányzat elővásárlási jogát a bárki által megközelíthető parti sáv, illetve sétány kialakítására, amit a 2018-as területrendezési törvény is szorgalmaz. Azért kértek azonnali jogvédelmet a területre, mert a bontási munkák már megkezdődtek ott.

Címlapkép: Getty Images