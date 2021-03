Orbán Viktor elmondta: új szabályokról tárgyal a kormány, a boltokat, plázákat is érinti

Orbán Viktor a kamara vezetőivel tárgyalt kedden és erről osztott meg videót kedd délben, írja a Portfolio. A miniszterelnök és Nagy Márton, a kormányfő gazdasági tanácsadója, valamint Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke a kamara képviselőivel egyeztetett. Elmondása szerint

a kamarai vezetők harcosak, újranyitást akarnak, a boltok és szolgáltatások, valamint általánosan az élet természetes körülményeinek helyreállítását kívánják.

És igazuk is van - ismerte el a miniszterelnök, ugyanakkor szerinte "nekik is meg kell érteniük, hogy az életvédelem szempontja az első". Azt is kijelentette, hogy "amíg minden 65 év feletti oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, mert ők közvetlen életveszélyben vannak". Mint kiderült,

elfogadták a kamara több javaslatát, amelyek ésszerűsítést és árnyaltabb szabályozást céloznak meg.

"Kérik, hogy a boltok esetében az általános zárás helyett négyzetméter alapú korlátozásra térjünk át és külön plázaszabályozást javasolnak" - ismertette Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy a szolgáltatások megnyitásához szükséges sajátos szabályozási elemekre is javaslatot tettek. Ezeket mind tárgyalni fogja holnap a kormány, tette még hozzá.

