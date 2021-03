Összefogás szükséges a lakótelepi fecskék megmentéséért: több ezer fészek semmisülhetett meg

Ahogy a portál írja, az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete néhány hónapja karbantartási munkába kezdett az általa kezelt hét tízemeletes házon a Beszterce-lakótelepen. Eltávolították a statikusok szakvéleménye alapján életveszélyesnek minősített virágvályúkat a házakról. A baj viszont az volt, hogy ezek fészkelőhelyül szolgáltak több ezer molnárfecskének és a védett madarak fészkét csak hatósági engedéllyel lehet eltávolítani.

Amikor elkezdődtek a munkák, a lakók, a szövetkezet és jómagam is igyekeztünk mielőbb megoldást találni a fenti helyzetre. A felújítás már nem várhatott, hiszen bármikor balesetet okozhattak a rossz állapotban lévő virágtartók

- mesélte Molnár Károly, a terület önkormányzati képviselője.

Az összefogásnak köszönhetően sikerült megnyugtatóan rendezni a helyzetet. A szövetkezet saját forrásból és a lakók hozzájárulásából műpárkányt és műfészkeket helyez ki a házak legmagasabb részén. Az önkormányzat is az ügy mellé állt, 200 ezer forinttal járult hozzá a szükséges eszközök beszerzéséhez

- tette hozzá.

Ezzel szemben, ahogy a portál írja, a Nógrád Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta lapot, hogy hozzájuk nem érkezett kérelem a Beszterce-lakótelepen a fecskefészkek eltávolításával járó felújítás engedélyezésére.

Ebből adódóan nem engedélyeztek ilyen tevékenységet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a tudomására jutott információk alapján március 19-én vizsgálatot indított. Üdvözlik, hogy a szóban forgó ügyben fontos szempont volt a fecskék élőhelyének megőrzése – információik szerint műfészkek kihelyezése –, de a fészkek megsemmisítésével járó tevékenységet a lakásszövetkezet a határozat hiányában jogsértően végezhette el. A kormányhivatalhoz az elmúlt években Nógrád sok településéről érkezett engedélykérelem fecskefészkek áthelyezésére. A hatóság ilyenkor a kérelmezőkkel együttműködve adja ki az engedélyt, igazodva a védett állatok telelés alatti távollétéhez, meghatározva a munkák elvégezhetőségének időtartamát és a műfészkek kihelyezését is

- írta meg a lap.

A fészkeket is érintő épületrészek felújítása engedélyköteles tevékenység. Ezt az elmúlt években cikkekben, tájékoztató kiadványokban, szórólapokon és plakátokon is hangsúlyozták már. A szóban forgó salgótarjáni lakótelep egyes lépcsőházaiban a mai napon is megtalálható az ezt ismertető plakát. Molnárfecske nem pusztult el a beruházás következtében. A valószínűsíthetően a lakásszövetkezet általi mulasztás, az engedély nélküli fészekeltávolíttatás önmagában 50 és 200 ezer forint közötti büntetést vonhat maga után

– közölte a kormányhivatal.

