Kifakadt a baranyai állatmentő: Sokszor sírunk a bajbajutott állatok láttán

HelloVidék: Mennyi időtöket veszi igénybe az állatok mentésével való foglalkozás? Naponta hány telefonhívást kaptok, hogy a segítségetekre van szükség?

Pécs Környéki Állatmentő Alapítvány: Nehéz megmondanom, hogy mennyi időt töltünk állatmentéssel, mivel mindegyikünk 8 vagy 12 órás munkarend mellett látja el az otthonlévő ideiglenes állatokat, megy ki helyszínre menteni, vagy ha SOS a helyzet, befogni a kóbor macskákat ivartalanításra, illetve egy bérelt telken élő kutyáinkat hétvégén, váltogatva felosztva látjuk el. Van, hogy egy nap 20-30 üzenetet is kapunk, ha nyilvános poszt van bajbajutottról, akkor akár többet is. Nemrég volt egy cica, aki miatt közel húszan írtak, persze közben már mi is beszéltünk a posztolóval, csak sajnos későn jött a segítség.

A Facebook-oldalatokon írtátok, hogy nincs telephelyetek, mennyivel nehezebb így dolgozni, hogy ideiglenes befogadót kell keresni a bajbajutott kisállatoknak?

Van négy-öt fix ideiglenes befogadónk, akikkel évek óta együtt dolgozunk, illetve egy bérelt telek, ahol kennelekben vannak azok a kutyáink, akiket ideiglenes befogadónál nem tudtunk elhelyezni. Őket napi 8 órában látják el az alkalmazottak. Alapesetben sétáltatókat mindig fogadunk, ám sajnos a mostani járványhelyzetben lassan egy éve nem tudunk, ez a kutyákon is látszik, szeretik az embereket.

Nagyjából hány kis állatnak segítettek, hogy szerető gazdira találjon?

Ha az elmúlt öt évre számolunk vissza, amióta hivatalosan Alapítvány lettünk (előtte már jó pár éve dolgoztunk együtt), akkor kb. 500 kutyát, és majdnem dupla annyi cicát mentettük és találtunk nekik új gazdit. Cicáknál fő profilunk lett a prevenció, így ebben a számban az ivartalanított kóbor macskák is benne vannak, akiknek új gazdát találtunk. Sokak visszakerülnek a műtét után az eredeti élőhelyükre, de ivartalanul nem fognak több kiscicát szülni és nemzeni. Akik kedvesek azoknak mindig megadjuk az esélyt.

Hogyan indultatok?

Kb. 8 éve 2 állat szerető Zsóka és Xénia elkezdtek összedolgozni, külön kutya és cica részen. Aztán szépen lassan csatlakoztak hozzájuk a mostani tagok, kezdtük kinőni magunkat a kis csapatból, így 2016-ban Alapítványt csináltunk. Azóta öten vagyunk fixen, akik mentenek, örökbeadnak, de persze a segítőink nélkül nem jutottunk volna ide.

Mit láttok a közösségi oldalakon, nagy az emberekben a segíteni akarás?

Sokan vannak, akik segítenek, nekünk is megvan már egy állandó kör, akik akár fizikailag, akár anyagilag segítik a munkánkat, hogy minél több állatot meg tudjunk menteni. Azt látjuk, hogy egy cukibb cica vagy kutya kép egy jól megírt szöveggel jobban hat az emberekre és sokkal többen osztják meg, mint például egy fekete cicát/kutyát. Szóval a mentés mellett fontos a jó képek készítése és a hatásos gazdikereső poszt szöveg írása.

Hogyan zajlik nálatok az örökbefogadás menete?

Örökbefogadási szerződéssel, ivartalanítási és évenkénti oltási kötelezettséggel, vagy már ivartalanítva lehet tőlünk állatot örökbe fogadni, minden esetben az állat és a gazdajelölt egyéni szempontjait is figyelembe véve döntünk az örökbefogadásról. Kutyáknál ellenőrizzük hova kerülnek, megfelelő-e a kerítés, ha másik állat mellé költözne akkor próbaidő van, bármi történhet, ami miatt meghiúsul az örökbefogadás. Cicáinkat döntő többséggel csak benti tartásra adjuk. Ezek alól kivétel, ha felnőtt exkóbor cicáról beszélünk és nem tudta a nálunk töltött idő alatt megszokni csak a benti életet.

Az ország más pontjain is mentettetek már állatokat?

Igen, volt kutyánk Salgótarjánból, Veszprémből, Miskolcról is. Sajnos azt lehet mondani, hogy itt Baranyában is bőven van annyi mentésre váró kutya, amennyi helyet tudunk biztosítani, ezáltal végesek a lehetőségeink. Tavaly május elsején 13 kiskutyát találták kidobva, akiknek még a szemük se volt nyitva, tápszerrel neveltük fel őket. Volt utána három szatyorban kidobott, majd legutóbb két mamakutya 11 kölyökkel.

Szerintetek mi az oka annak, hogy Magyarországon is sokan nem ismerik a felelős állattartás fogalmát?

A legfőbb ok az lehet, hogy nincs büntetve az állatkínzás, vagy akár a rossz körülmények között tartás. A magyar embernek mindig kell kutya, és sajnos a körülmények az átlagnak mindegy. Kell a gyerekeknek, hogy a házat védje, valamint pénzkereseti forrásként szaporításra. Sokuk láncra verve éli az életét. Amikor a gyerekek megunják, akkor az állatot, vagy kirakják, vagy tengődik az udvaron élete végéig.

Mennyire megterhelő lelkileg a munkátok?

Sokszor sírunk a bajbajutott állatok láttán, de mindannyian olyan beállítottságúak vagyunk, hogy ha jön egy probléma akkor azt meg kell oldani, sokszor csak ránk számíthatnak. Szerintem minden szervezet túlterhelt, rengeteg a segítségre váró állat. A saját példámat felhozva, van öt saját kutyusunk, valamint egy felnőtt epilepsziás eb ideiglenesen, akinek sokszor van rohama és olyankor az adott helyen teljes szőnyegmosás és takarítás. Két további kiskutya van nálam még ideiglenesen, akik félnek éjszaka, utcáról jöttek, nulla neveléssel, az első héten minden éjszakát végig tutultak, ugattak. Ez mellett az egész családom eljár dolgozni, és egyszer sem gondoltam, hogy visszarakom őket oda, ahonnan hoztam őket, megoldjuk együtt, a kutyusok megmegtanulják, hogy nem kell félniük többet. Mindannyiunk ilyen beállítottságú, különben nem csinálnánk ezt teljes szívünkből.

