Sorra telnek be a Balaton-parti települések: a járvány miatt a kutyaólat is el lehetett adni

Tavaly tavasszal, a járvány első hónapjaiban Veszprém megyében is visszaesett az ingatlanok iránti kereslet, de ez csak rövid ideig tartott: a kezdeti sokk után magához tért és átformálódott az ingatlanpiac - nyilatkozta a Veol.hu-nak Grozdits Réka, a veszprémi Agilis ingatlaniroda munkatársa.

A járvány miatt sokan „elmenekültek” a városokból, ezek a vevők a kerttel, udvarral rendelkező házakat keresték, így szépen fel is verték az árakat.

Veszprémben még a Csatár-hegy iránt is megugrott a kereslet, pedig ott vezetékes víz sincsen, a szakértő mégis tud olyan jó állapotú házról, amiért 13-14 millió forintot kértek. A járvány előtt egy kétszobás veszprémi panellakás áráért akár kertes házat is lehetett kapni valamelyik közeli faluban, ez most már szinte elképzelhetetlen. A járvány miatt minden ingatlan felértékelődött, aminek csak egy zsebkendőnyi kertje is van. Ugyanakkor a panelok ára kezdetben jelentősen csökkent, de aztán elkezdett megint felfelé araszolni, közülük is elsősorban az erkélyeseké. Az új építésű ingatlanok ára már tavaly is az egekben volt, ám ezek a különféle otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően jól eladhatók és nagyon keresettek is.

Ami a Balaton-partot illeti, ott már a járvány előtt is évek óta tendencia volt, hogy elsősorban a fővárosiak vásárolták a nyaralókat. Balatonfüred már a járvány előtt is nagyon drága volt, de azért a környező falvakban, például Balatonszőlősön jóval olcsóbban is lehetett ingatlant venni. Aztán

Füred gyakorlatilag betelt, és a vásárlók elkezdtek a Füred előtti településeken keresgélni. A következő ilyen célpont Almádi volt, ott is a csillagos égig emelkedtek az árak, aztán következett Alsóörs, de már Fűzfő is egyre inkább felfutóban van.

Tavaly, az első lezárás idején megindultak a fővárosiak, a Balaton-part berobbant, szinte a kutyaólat is el lehetett adni. "Olyan mértékben kezdtek leköltözni, hogy egyes falvaknak csaknem összeomlott az ellátása, a helyi kisbolt, posta, internet nem bírta a megnövekedett igénybevételt", mondta el a szakértő.

Külön kategóriába tartoznak a vízparttal rendelkező ingatlanok, itt valóban a csillagos ég a határ. Ezek százmillió forint fölött kezdődnek, és majdnem mindegy, hogy milyen épület van a telken – a saját part a lényeg, az épületet általában úgyis lerombolják és újat építenek. A fővárosiak mellett egyébként egyre többen költöznének a megyébe az ország távolabbi vidékeiről, Szegedről, Debrecenből, az Alföldről, Kecskemétről is.

Kosmann Zsuzsanna, a balatonmáriafürdői Balatonfer­sing irodavezetője hasonló trendekről számolt be a Sonline.hu-nak. Mint mondta, szinte minden ingatlant el lehet adni a Balaton körül, jelenleg háromszor annyi érdeklődőjük van, mint amennyi eladó ingatlant tudnak kínálni. Nemcsak az új építésű házakat keresik, Balatonkeresztúrnak és Máriafürdőnek van egy Balatonberényig áthúzódó zártkerti ingatlanos része, ahová naponta érkeznek érdeklődők. Sokan keresik azokat az épületeket, amik közelebb vannak a településközponthoz és kerékpárral mindent gyorsan el tudnak érni. Telkekből azonban hiány van, ami viszont eladó, az túlárazott, de így is el lehet adni.

A szakértő elmondása alapján pár évvel ezelőtt még „álom” volt négyzetméterenként háromszázezer forintért eladni a máriafürdői ingatlanokat. Ennyi pénzért jelenleg a ’70-es években épült házakon lehet túladni, azokat viszont még fel kell újítani. Nemrég

egy ’90-es években épült házért négyzetméterenként majdnem hatszázezer forintot fizetett volna egy vevő,

a tulajdonos azonban nem adta el, annak ellenére sem, hogy az új építésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 580 ezer forint.

Sinka József, a balatonmáriafürdői Sevax Zrt. ügyvezetője, ingatlanvagyon értékelő elmondta: a koronavírus-járvány miatt a Balaton déli partján is megemelkedtek az árak. Ennek egyik oka, hogy nagyon sokan szerettek volna olyan második otthont vásárolni, ahol kiskert is található. A fővároshoz közelebb lévő településeken jóval magasabbak az árak, Siófok pedig tulajdonképpen „betelt“. A tíz lakásnál nagyobb, új építésű társasházak ára Balatonbogláron a legmagasabb.

Négyzetméterenként csaknem 1,5 milliót kérnek el, de Balatonszemesen és Zamárdiban is több mint egyet.

A legkevesebbet Fonyódon és Balatonlellén kell fizetni, négyzetméterenként 750 ezer forintot.

Címlapkép: Getty Images

