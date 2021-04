Főzni is kellemesebb így: ezek a szobanövények a konyhában is virulnak

A konyha az a helyiség, ahová sokszor eszünkbe sem jut szobanövényt tenni, mert csak a praktikumot tartjuk szem előtt. Pedig ez a helyiség is megérdemli, hogy így is törődjünk vele, hisz sok időt töltünk el benne. A növények a konyha levegőjét is tisztítják, ráadásul ha teszünk ide jó néhány fűszernövényt, akkor is pompásan fog illatozni, amikor éppen nem fő valami finomság a tűzhelyen.

Fűszernövények

Egyetlen konyhából sem hiányozhatnak, hisz amellett, hogy kellemes illattal töltik be a levegőt, a főzésnél csak karnyújtásnyira vannak. A legtöbbjük nem igényel túlzott gondozást, évelőként is termeszthetőek, legyen szó petrezselyemről, bazsalikomról, mentáról, levenduláról, citromfűről vagy épp snidlingről. A szupermarketekben 350-500 ft közötti áron vásárolhatjuk meg őket cserepenként.

Aloe vera

Az aloé kiváló választás azoknak, akik hajlamosak megfeledkezni növényeikről, kevés fény mellett érzi magát a legjobban, és túlzott öntözést sem igényel a többi pozsgáshoz hasonlóan. A leveleiben lévő zselés anyag nagyon jó égési sérülések hűsítésére és egyéb sérülések kezelésére. Extra tipp: ha ezt a zselés anyagot összeturmixoljuk bármilyen gyümölccsel, nagyon finom, egészséges üdítőt kapunk! Egy 25 cm-es növény ára 2500 ft kötül mozog a kertészeti webáruházakban.

Vitorlavirág

A vitorlavirág nemcsak mutatós, de még a levegőt is kiválóan tisztítja. Kedveli a párás környezetet, és víz nélkül is bírja jó ideig. A leginkább a keleti tájolású ablakban szeret lenni, de a tűző napfényt nem bírja. Kiváló levegőtisztítő növény! Egy 40 centiméteres cserepes növény ára 3000 ft körül van.

Pettyeslevél

Igazán tökéletes kiegészítő lehet a konyhában egy pettyeslevél vagy más néven szeplősarc. A félárnyékos helyeket kedveli, ahol nem tűz rá a nap. Soha ne hagyjuk teljesen kiszáradjon a földjét, és időnként fújjunk rá vízpermetet. Egy 9 cm-es virágot már 390 ft-ért megvehetünk, de egy kicsit nagyobb sem kerül többe 1000 ft-nál.

Zöldike

A zöldike alapvetően szereti a világos helyiségeket, de jól tolerálja a kissé sötétebb sarkokat is. Nem bánja azt sem, ha párás a levegő vagy kissé magasabb a hőmérséklet, remekül feldobja a konyhapultot is. Levélről is szaporítható, és jól tűri azt is, ha egy-két hétre elfelejtjük meglocsolni. Kiválóan tisztítja a levegőt, így a konyha mellé érdemes a nappaliba és a hálószobákba is beszerezni belőle egyet-egyet. Egy 15 cm magas cserepes növény ára 4500 ft körül van.

Anyósnyelv

A legigénytelenebb szobanövények egyike. Ez a pozsgásnövény különleges megjelenésével garantáltan feldobja, sőt, elegánssá teszi a konyhai környezetet. Szívós dísz, aminek kifejezetten jólesik a szárazság, a gyenge fényviszonyok, és még a hideget is remekül tűri. Kis túlzással hónapokra is elfelejtkezhetsz róla, mert ha utána megöntözöd, főnixként éled fel hamvaiból, és tovább díszíti bármelyik helyiséget. A konyha párás levegőjét is jól bírja, és igazán mutatós növény. Egy 25 cm magas anyósnyelvet 3500 ft körüli áron vásárolhatsz meg.

Vesszőkaktusz

Más kaktuszokkal ellentétben a közvetlen napfényt nem viseli el, világos, keleti fekvésű ablakban érzi igazán igazán jól magát. Alig felel meg a kaktuszokról alkotott képnek: az évek során hosszú, vékony, hengeres hajtásokat fejleszt, és tetszetős ampolnanövénnyé fejlődik, vagyis jól mutat bárhonnan lelógatva. A 15 cm-es cserepes növény ára: 3600 ft

Extra tippek

Mielőtt növényt választunk a konyhánkba, vegyük figyelembe, mennyire napfényes ez a helyiségünk, és mennyi hely áll a rendelkezésünkre. A fűszernövényeket tehetjük az ablakba, de a függőleges tereket is kihasználhatjuk. A konyhában általában nincs sok hely növényeknek, ezért használjunk növénykosarakat, a minimális fényigényű növényeket padig tegyük a konyhaszekrények tetejére. Ha van szabad falfelületünk, feltehetünk egy polcot oda kifejezetten a szobanövények számára. Arra is figyeljünk oda, hogy ez az a helyiség, ahol az ételek elkészítésével foglalkozunk, így még véletlenül se kerüljön ide mérgező növény, például a dieffenbachia, a papagájvirág vagy a kafferliliom a teljesség igénye nélkül.

