Új divatmárka hódíthatja meg az országot: ilyen az újragondolt népi motívumvilág

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat egy pályázat formájában kutatta fel azt a személyt, aki képes lehet rá, hogy átemelje a nagy- és dédszüleink idejében még virágzó népi motívumvilágot a modernkor keretei közé. E nemes feladatot a kiskunmajsai származású Bükki Tamara értő kezeibe adták, aki korábban Tamka márkanéven alkotta meg saját ruhakollekcióját. De, csak hogy legyen egy kis plusz érdekesség a történetében, a népi motívumokhoz való viszonya anno koránt sem volt ilyen szoros.

Korábban ezek a népi motívumok nem érintettek meg. Lehet, hogy azért, mert a kalocsait és a matyót már mindenki használja, ezért én sem tudtam már elképzelni őket modern ruhákon. Viszont azzal, hogy elmélyedtem a témában, nagyon sokat változott a véleményem. Most már én is látom, hogy tényleg lehet őket modern ruhákon is viselni. Nem kell ahhoz hagyományos viseletnek lennie valaminek csak azért, mert van rajta egy népi motívum, de annál jóval több van bennük, mintsem kiszabunk egy ruhát és valahová véletlenszerűen rátesszük a motívumot

– idézte vissza Bükki Tamara kezdeti hozzáállását, majd sebtében hozzátette, mostanra annyira megszerette őket, hogy a közel 100 terv közül igazi kihívás volt kiválasztani azt a 10 öltözetet, amit a pályázat keretében megvalósítanak majd. Talán éppen ezért, mert valóban sokkal több rejlik a megyei motívumvilágban csekély 10 szettnél, végeredményben ennél jóval több darabra készülhet a közönség. De erről majd a későbbiekben!

A megállapodás értelmében leginkább a hölgyek kerültek a fókuszba a tervezésnél, mert Tamara szerint a minták a nőies darabokon mutatnak a legjobban. Ennek ellenére lesz egy férfi és egy gyerek szett is, amivel szeretnék megmutatni, hogy ezek a darabok nemtől és kortól függetlenül viselhetőek, és egymással jól harmonizálhatnak. A kollekció tervezője azonban nem vitatta, ő bármennyire is izgalmasnak találja a férfi darabokon a népi motívumvilágot, egyértelműen egy egyedi stílus kell ahhoz, hogy valaki magáénak érezze és viselni tudja őket.

A férfi ingen a kecskeméti subának az egyik nagy motívumát kicsinyítettük le és egy picit el is stilizáltuk, így nem annyira élesek a vonalai. Mintha egy picit el lenne mosódva. Ez a színes minta a fekete-fehérrel ötvözve szerintem nagyon jól mutat, férfias, viselhető darabot alkottunk

– beszélt Tamara a mögötte álló támogató csapat miatt többes számban.

A női darabokon ráadásul az sem volt mindegy, hogy milyen nagyságú és mely mintát hová álmodja meg, mivel arra is gondolnia kellett, hogy lehetőség szerint ezek a motívumok lehetőleg optikailag karcsúsítsák a hölgyeket, ahol ők ennek legtöbbször szükségét érzik. És ha már a nőknél tartunk: külön meglepetés, hogy Tamara a ruhák mellett táskákkal, cipőkkel és ékszerekkel is készül, így szinte egészen biztos, hogy a kezdeti 10 szettet alkotó 15 ruhadarab már sokkal inkább a 30-40-hez közelít.

A pályázati kiírás szerint június végére kell elkészülniük a kollekcióval, amiből már kész vannak az első prototípusok, jelenleg pedig a szabásmintákon finomítanak, és véglegesítik a ruhákon megjelenő motívumokat. A tervező szerint végeredményben az utcán akár hétköznapi viseletként is hordható darabok születnek majd, amelyekbe csempészett plusz fűszerként egy-egy apró elemet a hagyományos viseletekből, például egy álló gallért vagy éppen egy ráncolt nadrágrészt. Számára már egyáltalán nem jelent nehézséget ötvözni a múlt és a jelen dizájnját, de a közönség tetszésének elnyerése mindig kihívást jelent.

A megyeháza által összegyűjtött megyei motívumvilág közül igazi kedvencévé váltak például a hartai bútorfestés mintái, amik most először kerülnek rá ruhákra és cipőkre. A kiskunmajsai származású tervező ennek kapcsán megemlítette, a kiegészítők nem feltétlen fognak illeni a többi ruhadarabhoz, mert annyi motívum egy szettben már lehet, hogy tényleg sok lenne a jóból. Így ezeket és a kiegészítőket egyszerű darabokkal fogják kombinálni, hogy a fókusz mindenképp a népi motívumokra irányuljon, ezért jóval emészthetőbb, befogadhatóbb, ízlésesebb lesz az egy szetten belül megjelenő minták mennyisége.

Az elkészült kollekciót a tervek szerint szeptember első hétvégéjén tervezik bemutatni egy divatshow keretében Kecskeméten, ha azt a járványhelyzet aktuális állapota megengedi, és fontos, hogy utána sem egy vitrinben fognak sínylődni. Tamara elárulta, a megyeháza tervbe vette, hogy egy megyei alkotásokat és értékeket felvonultató boltot és egy hozzá tartozó webshopot tervez létrehozni, hogy a fúziós darabokhoz bárki hozzájuthasson, és mintegy divatba hozzák a megyei népi motívumvilágot. Azonban ott a kérdés, hogy a közönség, főként az állandó újra és a változásra fókuszáló fiatal korosztály miként tud majd kapcsolódni a régmúlt idők lenyomatához?

Azokat a népviseleti ruhákat, amelyekből ezeket a motívumokat merítettük, már hétköznapi ember nem viseli, legfeljebb csak különböző eseményeken. A fast fashion szinte mindent elsodor, mert nagyon olcsón lehet hozzájutni, viszont annyira sablonos, hogy gyakorlatilag nem tudunk egyedi ruhát felvenni. Azáltal viszont, hogy egy mai kornak megfelelő ruhára rátesszük ezeket a mintákat, nem vesznek el, és már nemcsak egy múzeumban látni őket, hanem a hétköznapok során is visszaköszönnek. És azt gondolom, hogyha valaki megtalálja ezekben a ruhákban önmagát, és azt tudja mondani, hogy ő ezeket szívesen felveszi, akkor mellette jó érzés elmondani, hogy ennek a motívumnak külön története van, mert például az egy Hartán található tulipános ládának az oldalára van felfestve, így akár még a turizmusra is hatással lehet

– zárta gondolatait Bükki Tamara.

Fotó: Steiner Petra