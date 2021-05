Eladnád a lakásod? Ezekkel a felújításokkal jóval többet kaphatsz érte

A tapasztalatok szerint a családok elsősorban belső munkálatokat végeztek otthonaikban, mielőtt eladásra kínálnák ingatlanukat. Ugyan ehhez szakembereket kell felkérni a munkák elvégzésére, de így sokkal kisebb az esély arra, hogy a végeredménnyel ne legyünk elégedettek. Nem úgy, mint akkor, ha mi magunk esünk neki a felújításnak. Hiszen ezeknek sokszor inkább hátrányát tapasztaljuk, mint előnyét.

Előzetes tapasztalatok, felkészültség nélkül könnyen kidobhatunk egy rakást pénzt az ablakon főleg, ha még nagyobb kárt csinálunk, mint hasznot. Éppen ezért érdemes legalább a szakik véleményét kikérni, mielőtt belevágunk a munkálatokba. Hogy melyek a legtöbbet elkövetett hibák, melyeket a lakás kifestése során vétünk? Korábban már írtunk róluk.

Most viszont azt vettük górcső alá, hogy milyen munkákkal érdemes foglalkozni, ha fel szeretnénk tornázni eladásra kínált ingatlanunk árát. Lássuk!

Konyha átalakítása

A konyhai átalakítások általában nagy potenciált rejtenek magukban, hiszen a legtöbb vásárló a lakás fontos és központi helyének tartja. Így tehát az egyik legjobb projekt a viszonteladási érték növelésére, és valószínűleg továbbra is az első helyet fogja elfoglalni a felújítási munkák között. Szakemberek szerint egy látványos, nagyobb összegű modernizálás a költségek átlagosan 80 százalékát képes megtéríteni a megnövelt érték révén.

Nyílászárók, ablakok cseréje

Manapság egy új bejárati ajtó is képes a viszonteladási érték növelésére. Ennek oka az, hogy az új ajtó azonnal feltűnik, növeli a vonzerőt, ugyanakkor javíthatja a biztonság érzését is. Nem beszélve arról, hogy az ablakok és ajtók fontos szerepet játszanak a lakás szigetelésében is, hiszen a rossz nyílászárók esetében a fűtési költségek is magasabbak lehetnek. Ez a vevők számára nem túl vonzó.

A padlástér, pince kihasználása

A ház egy területének, különösen a padlásnak vagy az alagsornak a felújítása is növelheti ingatlanunk értékét. A tetőtértben kialakított plusz helyiségek, szobák vagy a rendezett, tárolásra, barkácsolásra alkalmas pince is sokat érhet. Nem beszélve arról, hogy több négyzetmétert ad hozzá az ingatlanhoz, új, használható szobát hozhatunk létre, és felkeltheti az érdeklődését a nagycsaláddal rendelkező vevők számára is. Ezt pedig csak megfejelheti az, hogy ezek beépítésére már szintén elérhető támogatásokat lehet felvenni, ezért érdemes ezt is kihangsúlyozni a házeladás során.

Rendezett garázs

Szakemberek szerint a rendezett, garázskapuk sokkal jobban befolyásolhatják az ingatlan vonzerejét, mint a legtöbb kerti kiegészítő, ami megközelítőleg 77 százalékos megtérülést eredményez. Érdemes tehát egy jobb garázskapura, ablakokra befektetni, esetleg intelligens vezérlési funkciókkal kibővíteni, hogy valóban lenyűgözze a potenciális vásárlókat.

Érdemes gyorsan kapcsolni: fogyanak a szakik, emelkednek az árak

Azok, akik felújítanának érdemes azzal számolni, hogy egyre több szakit foglalnak le azok, akik már megvásárolták álmaik otthonát, és azok is, akik éltek az idén bevezetett otthonfelújítási támogatással. Ráadásul, ez a program egyre népszerűbbnek számít, hiszen vissza nem térintendő támogatás, amelyből a felújítási költségek felét lehet finanszírozni, maximum 3 millió forintot. Ez olyan pénzügyi segítség, amelyet azok a családok vehetnek igénybe ahol gyereket várnak vagy gyereket nevelnek, így ezzel a lehetőséggel házaspárok, élettársi kapcsolatban élők és az egyszülös családok is élhetnek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , vidéken egyre nagyobb az érdeklődés a támogatás iránt. Ezt igazolja az is, hogy a hiteligénylésekkel kapcsolatosan a Takarékbank eddig tapasztalatai alapján vidéken nagyobb az érdeklődés a Takarék Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön iránt. Mintegy 90 százalékát vidéki fiókokban nyújtották be az igényléseknek. Az elmúlt hetekben emellett nőtt a személyikölcsön-igénylések száma is, sokan ugyanis nem a jelzálogfedezetű kamattámogatott hitelt, hanem a fedezet nélkül is felvehető személyi kölcsönt igénylik a felújításhoz, az utólagos állami támogatás előfinanszírozásához. A Takarékbanknál márciusban igényelt kölcsönök átlagos összege meghaladja a 4,5 millió forintot.

A felújítási munkákhoz mindenkinek szakemberekre van szükség. Az ágazatban viszont szakmunkás és mérnökhiány van és egy jó mesterre átlagosan 2 hónapot várni kell. Éppen ezért, nem csak a támogatással élőknek, hanem minden felújítást tervezőnek érdemes előre gondolkodni. Az már csak hab a tortán, hogy az építőanyag árak az építőipari alapanyagokat gyártó cégek által előállított termékekhez szükséges alapanyagok világpiaci ára miatt megemelkedett.

Koji Lászlót, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke a lakásfelújítási programmal kapcsolatban elmondta, hogy az ÉVOSZ becslései szerint március végén, április elején a lakásfelújítással foglalkozó cégeknek kb. 10 százalékkal nagyobb a rendelésállománya múlt év február végéhez mérten. A lakásfelújítási program iránti érdeklődés egész évben ki fog tartani és erősödni fog. Ennek fejében, aki most kezdene felújításba, annak számolni kell azzal, hogy hosszabb időt kell várni a szakemberekre.

Címlapkép: Getty Images