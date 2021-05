Hihetetlen túlélők: még a fürdőben sem pusztul el ez a nyolc szobanövény

Tavaly, a koronavírus-járvány kirobbanásakor megfigyelhető volt a kertészetekben a megnövekedett forgalom, mindenki kerti növényeket és szobanövényeket vásárolt. Ebben az évben kiegyenlítődött a piac, de idén is nagy a kereslet a különböző növények iránt.

A legkedveltebb szobanövények piacát az anyósnyelv vagy más néven szobai tigrislevél vezeti, tudtuk meg a kertészeti szakembertől. Ennek pedig az az oka, hogy rendkívül igénytelen spárgaféléről van szó. Külön érdekessége, hogy a NASA légtisztító növénynek használja, mivel erőteljesen megköti a szén-dioxidot , és jelentős mennyiségű oxigént termel, valamint nagy mennyiségű benzolt, formaldehidet és triklór-etilént képes kiszűrni a levegőből. Az afrikai benszülöttek íjhúrt készítettek erős rostjaiból eredeti elterjedési területén: Nyugat-Afrika trópusaitól kezdve, Nigériától délkeletre egészen a Kongó-medencéig.

A második legnépszerűbb szobanövény pedig az agglegénypálma az idén, szintén igénytelensége okán került fel a dobogóra. Nagy túlélő hasonlóan az anyósnyelvhez, szinte bárhol megmarad.

Fürdőszobába való szobanövények

A fürdőszobába azok a növények a legmegfelelőbbek, amelyek a meleg és párás környezetet kedvelik, és bírják a gyenge fényt, tehát a trópusokról származóak és a páfrányfélék ideális választás a nyirkos, fény nélküli fürdőszobába. A szakember elmondta nekünk a tippjeit.

A páratartalomra figyeljünk, amikor a fürdőszobába választunk növényt, és arra, hogy a legtöbb hagyományos fürdőszobában viszonylag kevés fény van, a hagyományos 50*50-es négyzetablak miatt. De tökéletes választások ide a különféle páfrányfélék, hisz ők nem szeretik a fényt, kifejezetten fénytelen helyiségben érzik magukat jól, hisz az erdőségekben is az alsó szinteken nőnek, hozzájuk már alig ér el a fény a hatalmas lombkoronáktól. A trópusi eredetű, melegtűrő, fényt is jól nélkülöző szobanövények is nagyon jól viselik a fürdőszoba klímáját

- mondta el Antal Erika, az Oázis Kertészet munkatársa.

1. Anyósnyelv

Melegkedvelő, trópusi eredetű növény, emiatt nálunk csak bent a házban tartható. Beéri kevés fénnyel és időnkénti locsolással. Télen két hónaponként kell öntözni, túlöntözéskor hamar rothadni kezd. Ha fürdőszobába tesszük, nyáron sem szabad hetente locsolni. Egy méretes, 60 centiméteres példány 21000 forintot is kóstál.

2. Agglegénypálma vagy zamiopálma

Elterjedt dísznövény igénytelensége és szívóssága miatt, képes megkötni a levegőben található veszélyes anyagokat 0.01 mol/(m² nap) mennyiségben. Eredeti élőhelyén a növény leveleit Ghána őserdeinek sámánjai súlyos gyomorfájás gyógyítására használják. Nagy mennyiségben fogyasztva viszont halálos lehet, vigyázzunk vele. Mérettől függően 2500-3500 Ft közötti áron vásárolhatjuk meg.

3. Szobapáfrány

A szobapáfrány klasszikus zöld növény, amelyik szereti a magas páratartalmat, ugyanakkor félárnyékos helyre való. Egyszerű tartani, hetente kétszer elég locsolni, télen csak egyszer, időnként pedig nem árt vízpermettel lefújni. 2500 forinttól kezdődik egy közepes méretű, 30 centiméters növény ára.

4. Madárfészekpáfrány

Hasonló igényei vannak, mint a szobapáfránynak, és szereti, ha a földje nedves, erre mindig figyeljünk oda. Kéthetente tápoldatozni is kell, ahogy a többi páfrányfélét is érdemes. Mérettől függ az ára, de drágább a szobapáfránynál, egy közepes növény 6000 Ft körüli áron kapható.

5. Lepkeorchidea

Orchideát csak akkor tegyünk a fürdőszobánkba, ha nagyobb az ablaka a szokásosnál, de legalább keleti fekvésű, mert nagy a növény fényige

- figyelmeztetett a szakember.

Mindemellett érthető, ha valaki elcsábul iránta, hisz a lepkeorchidea hosszú szárakkal, több gyönyörű színű virággal rendelkezik, sárga, fehér, rózsaszín és lila, zöldes színű változatokban, így a fürdőszobánk dísze lehet, ha megfelelő körülményeket biztosítunk a számára. Szupermarketekben is kifoghatjuk jó áron, 3000 Ft körül már kapunk egy 30 centiméteres pillangóorchideát. Hetente egyszer elég locsolni, de hogy ne öntözzük túl, jó megoldás, ha teszünk egy jégkockát a cserépbe a földjére. További hasznos tipp, hogy az orchideaféléknek fontos, hogy a gyökerüket érje a napfény, így tegyük átlátszó cserépbe és kaspóba.

6. Vitorlavirág

A vitorlavirág kedveli a magas páratartalmat, így jól növekszik a fürdőszobában, viszont meleg és száraz időben vízzel kell bepermetezni a leveleit. Könnyen szaporítható tőosztással. Kiválóan alkalmas a levegő tisztítására, mivel kiszűri a formaldehidet, a benzolt és az ammóniát a levegőből. A levelek lehajlásával azt jelzi, hogy vízre van szüksége. Szupermarketekben is kifogható jó áron, akciósan 2500-3000 forintért megvásárolható egy 40 centiméteres növény.

7. Nyíllevél

A nyíllevél könnyen gondozható növény, amelyet egy növényrács segítségével meg lehet támasztani, vagy egy függő kosárban hagyhatjuk lefelé nőni. Nagyon kevés gondozást igényel, és akár évekig is megmarad ugyanabban az edényben. A talajt hagyni kell kiszáradni az öntözések között, és meleg időben vízzel permetezhető a növény. Egy 25 centiméter magas, cserepes példány 2500 Ft körül kapható.

8. Zöldike

A zöldike strapabíró, gyorsan növekvő növény, kevés gondozást igényel, nagyszerű választás a nedves fürdőszobákba. Jól néz ki függő kosarakban vagy a fürdőszobai polcokon lecsüngő száraival. Szárról szaporítható, az új hajtásokat a nedves talaj tetejére kell helyezni, miközben továbbra is a növényhez kapcsolódnak, és így új gyökereket fognak ereszteni. Egy 15 centiméteres növény ára 4500 Ft körül mozog.

Tippek a fürdőszobai növények gondozásához

Gondoskodni kell arról, hogy a növények hozzáférjenek a természetes fényhez, ha a fürdőszobában csak egy kis ablak van, vagy egyáltalán nincs ablak, akkor olyan helyre kell helyezni őket, ahol lehetőleg minél több természetes fény éri. Néhány növényt meleg, száraz időben érdemes rendszeresen vízzel permetezni. A növény penészes leveleit mindig távolítsuk el.

Elhelyezésük:

A növényeket a fürdőszobában szinte bárhova el lehet helyezni, az elsődleges szempont, hogy kapjanak elég fényt:

kádba vagy zuhanyzóba, ha az nincs rendszeresen használva

egy függő kosárba

a mosdókagyló mellé

a padlóra

egy polcra

növénytartó állványra

A növények látványos és hasznos kiegészítői a ház minden szobájának, a fürdőszoba természetes szépségét is kiemelik, megnyugtató és békés környezetet teremtenek, rádásul mindeközben a levegőt is megtisztítják.

Címlapkép: Getty Images