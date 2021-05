Ilyen egyszerűen bukhatod a lakásfelújítási támogatást: ha nem figyelsz, ráfizetsz!

Eredményesek az otthonteremtési támogatások, az első negyedévben 6153 darab lakás épült, ez 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban

- közölte Varga Mihály közösségi oldalán közzétett posztjában.

Ahogy a pénzügyminiszter mondta, azzal számolnak, hogy a bővülés a következő időszakban is folytatódni fog. Kiemelte, hogy a költségvetés biztosítja az újabb, januárban elindított támogatásokhoz szükséges forrásokat is. Ennek részeként január 1-jétől az új építésű otthonok értékesítésének áfatartalma 27 százalékról 5 százalékra csökkent, és azok a családosok, akik igénybe veszik a CSOK-ot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát is új otthonuk vásárlásakor vagy építésekor. A legalább egy gyermeket nevelő családoktól a felújítási költsége felét - legfeljebb 3 millió forintig - átvállalja az állam, valamint 6 millió forintig kedvezményes Otthonfelújítási kölcsönt is igénybe vehetnek a családok.

Emellett januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik CSOK-kal vásárolnak új vagy használt ingatlant, valamint 2021-től többgenerációs otthon létrehozására - azaz a családi házak tetőtér-beépítéséhez - is igénybe vehető a CSOK akár maximális, 10 millió forintos összege

- ismertette Varga Mihály.

A Takarékbank legfrissebb adatai szerint a járvány lecsengése után felpöröghet a személyi kölcsönök igénylése, az banknál április közepéig kihelyezett ötmilliárd forintos volumen az év végére az ötszörösére ugorhat az otthonfelújítási programnak is köszönhetően.

Az év első hónapjaiban a korábbinál húsz százalékkal nagyobb összegű, átlagosan 1,7 millió forintos személyi hitelt igényeltek az ügyfelek a banknál. A hitelfelvételi célok között eddig is népszerű volt a lakásfelújítás, ez most még inkább dominál a tapasztalatok szerint. Sokan ugyanis nem a kamattámogatott jelzáloghitelből, hanem személyi hitelből finanszírozzák meg ingatlanuk átalakítását

- közölte a Takarékbank. Majd kitértek arra is, hogy az igénylések még mindig nem érik el a világjárvány előtti szintet; mintegy harmadával kevesebben vesznek fel személyi kölcsönt, mint 2019 vagy 2020 első hónapjaiban.

Egyre többen vágnak felújításba, de érdemes figyelni a részletekre!

Az új konyha vagy a fürdő kialakítása, felújítása örömmel tölti el minden tulajdonos szívét, hiszen már az első percektől fogva látjuk szemünk előtt a végeredményt. Ahhoz, hogy ez ne csak egy álomkép legyen és a történet ne végződjön katasztrófaként, a legfontosabb feladat mindenek előtt a megfelelő felújítási vállalkozó kiválasztása. Hiszen a szakemberünk vagy annak dolgozói falakat döntenek le, építenek át és néhány apró hiba is borzasztó anyagi károkat tud okozni. Ezért nagyon fontos, hogy kiválasztott szakemberünk megbízható legyen és meg is bízzunk benne, hiszen így lehet a legstresszmentesebb a felújítás, építkezés menete.

Persze mindannyian hallhattunk már rémes történeteket azokról a háztulajdonosokról, akik rossz szakit vagy vállalkozót választottak. Ahhoz viszont, hogy ne keveredünk hasonló helyzetbe, sokszor elég a jó kommunikáció és a megfelelő kérdések!

Mutatjuk, mire kell miden esetben figyelni!

Az ügyfelek a legjobb információforrások, ezért ne félj megkérdezni egy potenciális vállalkozót, hogy tudsz-e beszélni korábbi ügyfeleivel vagy tud-e referencia munkákat mutatni. Érdemes rákérdezni, hogy áll a határidőkkel, mennyire tudják tartani az előre lefixált időpontokat. Ma már a legtöbb cég vagy szakember az online térben is elérhető, érdemes róluk véleményeket olvasni, ismerősöket megkérdezni a munkájukról.

Ne csak általános árbecslést kérjünk, hanem kérdezzünk bele a részletekbe is. Amikor egy hitel elbírálásához számlákra van szükség, akkor érdemes mindenre tételesen rákérdezni. Ez persze arra is jó, hogy több ajánlatot is össze tudjunk hasonlítani. Ráadásul a tételes lista segítségével meg tudjuk nézni azt is, honnan tudunk lecsípni a költségekből és mi az, amire még esetleg több pénz kell.

A vállalkozóknak, szakembereknek engedélyekre van szükségük, elég, ha csak egy villany-, víz-, vagy gázszerelőre gondolunk. Ez érvényes a legtöbb professzionális átalakítási munkára is. Éppen ezért erre is érdemes kitérni egy beszélgetés során. Sőt, azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a megbízott vállalkozó emberei legyenek bejelentve, mert, ha valaki megsérül a munkahelyén, a cég biztosítása fedezi az orvosi számlákat. Ellenkező esetben egy sérült dolgozó akár tőlünk, a ház tulajdonosától is követelheti, hogy teljesítsd meg a számláját.

Miután megismertük a felújítás ütemtervét és tisztában vagyunk a projekt költségeivel, meg kell határozni a munka kezdetének és végének is a dátumát. A felújítással foglalkozó tévéműsorok működésével ellentétben a késések gyakoriak, és a projektek ritkán mennek végbe valamilyen hirtelen felmerülő probléma nélkül. Ráadásul vannak olyan dolgok, amelyeket a vállalkozók nem láthatnak előre, amíg meg nem kezdik a munkákat. Ilyen lehet egy felázott fal, rossz tető stb.

A szerződés minden részletét fel kell tüntetni, például fizetési ütemezéseket, menetrendeket, megvásárolható anyagokat és egyéb lényeges elemeket. Mielőtt bármilyen pénzt fizetnénk, vagy elkezdenénk a munkát, részletes, aláírt szerződéssel kell rendelkeznünk.

Címlapkép: Getty Images