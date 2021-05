Vegyszerek nélkül is lehet illatos az ágynemű: mutatjuk a trükköket

Az ágynemű minősége és illata rányomja a bélyegét az alvás minőségére is, márpedig a nyugodt, pihentető alvás minden szempontból elengedhetetlen. Jó ágyra, kiváló minőségű matracra és megfelelő ágyneműre van hozzá szükség, amihez persze hozzátartozik a lepedő és az ágyneműhuzat is.

Alapvető igényünk, hogy illatosítjuk az ágyneműhuzatot, a legtöbbször mosáskor az öblítőprogram segítségével. De belegondoltunk már abba, mennyi vegyszert használunk ennek érdekében? A jó illatok fokozzák a komfortérzetünket, és megszoktuk, hogy elég egy kupaknyi öblítő vagy néhány spricc a lakás légterébe, és az illatos otthonunkban máris jobban érezzük magunkat, az illatok kedélyjavító hatása ugyanis elvitathatatlan.

Ha szeretnénk, hogy ágyneműnk a mosás után akkor is illatozzon, ha a természetesség jegyében mosódiót használunk, és ódzkodunk a gyári öblítőszerektől, akkor készítsünk magunknak természetes, vegyszermentes öblítőt.

Így készítsünk természetes öblítőszert

Először is szükségünk lesz alkoholra. Vásárolhatunk a gyógyszertárban, amit aztán felhigítunk vízzel (40-50 százalékosra), de akár az ízesítés nélküli vodka is megteszi, mint az egyik legsemlegesebb, magas alkoholtartalmú rövidital.

Másodszor be kell szereznünk néhány százszázalékos illóolajat, jó, ha van köztük olyan, amelyik fertőtlenítő hatással is bír, és olyan illat, amilyet szeretünk. Keverjünk pár cseppet az aromaolajokból az alkoholba, és várjunk, míg feloldódik.

Házi öblítő készítése

9 rész alkoholhoz adjunk egy rész illóolajat, és tegyük jól záródó flakonba vagy üvegbe. Hagyjuk állni két-három napig, néha pedig rázzuk öszze, míg várakozunk. Az alkohol és az olaj egyre jobban összekeveredik, míg végül egynemű lesz.

Mosás előtt még egyszer rázzuk jól össze a keverékünket, és adagoljunk a szokásos módon két-három evőkanálnyit belőle a mosásunkhoz. Persze azt jó, ha tudjuk, hogy az így öblített ruha nem fog olyan intenzíven illatozni, mint a gyári öblítőszer használata után, de valamit valamiért: kemikáliáktól mentesen öblíthetünk vele.

Extra tipp:

Nemcsak az öblítőrekeszbe tehetjük ezt a készítményt, de vasaláshoz használt vasalóvíz helyett is alkalmazhatjuk. Ebben az esetben egy rész illóolajhoz 10 rész 40 százalékos alkoholt számítsunk. Tegyük ezeket egy szórófejes flakonba, rázzuk össze, és nedvesítsük meg vele az ágyneműhuzatot vasalás előtt.

Miután így mostuk-öblítettük, az is kellemes illlatot ad neki pluszban, ha a friss levegőn szárítjuk meg, amennyiben van erre lehetőségünk. Ha nincs, tegyünk a szekrénybe közéjük egy kis vászonzacskóban szárított levendulát. Így nemcsak a finom illata marad meg, de a ruhamolyokat is távol tarthatjuk.

Illatosító készítése

Számos, kimondottan baktériumölő illatkombináció között válogathatunk:

levendula- mandarin

borsmenta-eukaliptusz-rozmaring

citrom-fahéj-szegfűszeg

kubeba (faggyúfa)- citrom

Az egyik leghatásosabb fertőtlenítő a citromolaj, de a teafa, a levendula, a szegfűszeg, az eukaliptusz, a mandarin és a fahéjolaj is baktériumölő tulajdonságú. Szellőztetés után párologtathatunk ezek közül valamelyikből, vagy használhatjuk diffuzorban, hogy megtisztítsuk a szoba levegőjét. A különféle illóolajok fokozzák egymás hatását, ha keverék formájában alkalmazzuk. A fenti módszerrel ezeknek az olajoknak a bármelyikét kombinálhatjuk saját kezűleg készített öblítőszerünkbe.

A fenti, vegyszermentes öblítőszert a lakás illatosítására is használhatjuk, de adunk egy másik receptetet is:

250 ml vizet keverjünk össze 5 csepp eukaliptusz illóolajjal, 3 csepp rozmaring és 3 csepp teafa illóolajjal. Tegyük egy szórófejes flakonba, jól rázzuk össze, és már használhatjuk is.

Szekrény illatosítása

A szekrény illtatosítása egyrészt azért fontos, mert az illatos szekrényben a ruháink és az ágyneműnk is friss marad, másrészt távol tartja a ruhamolyokat, ha levendulát is használunk. Tehetünk bele persze kedvünkre más szárított növénykeveréket, de tapasztalatunk szerint a levendula őrzi meg a legjobban az illatátt szárított állapotban. Ajánljuk mellé a citromfüvet és a kamillát is, ez utóbbi a tartósságról gondoskodik. Illatos tefiltereket is akaszthatunk egy vállfára, ha esetleg nincs kedvünk szárított növényekkel és vászonzsákok készítésével bajlódni. Szantálfadarabot és szárított rózsaszirmot is összekeverhetünk, ha szeretjük az egzotikus illatokat. És persze illatos szappant is használhatunk ruháink és szekrényünk illatosítására, egyszerűen helyezzük be a ruhák közé a csomagolásában vagy egy selyempapírban.

Plusz egy tipp:

Ha már használjuk az ágyneműt és a huzatot, ne ágyazzuk be felkelés után rögtön, hanem tegyük ki a teraszra szellőzni hetente egyszer, vagy hagyjuk legalább félóráig az ágyon, és nyissuk ki az ablakot, hogy jól átjárja a levegő. Mielőtt huzatot váltunk, szellőztessük ki alaposan időnként a párnát és a takarót is, érdemes havonta-kéthavonta beiktatni ezt a hétvégi nagytakarításba. Az ágyneműhuzatot pedig ajánlott két-háromhetente lecserélni.

Címlapkép: Getty Images

