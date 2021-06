Fillérekből lehet a legtutibb tárolóhely a garázs: itt a 10 pontos ötletlista

A garázsunk könnyen lomtárrá válhat, ha nem figyelünk oda, pláne, ha elég nagy, netán az autót is le tudjuk máshol parkolni. A nagyobb háztartásokban a kerékpárokat, a rollereket, a gyerekkocsit, a gördeszkákat, görkorcsolyákat az úszófelszerelést, esetenként a síléceket és egyéb sporteszközöket is tárolnak. Van, ahol ide kerülnek a kerti szerszámok is egyéb tárolóhelyiség híján, egy idő után pedig átláthatatlan lesz a káosz. Sok helyen pedig a garázs a ház urának a barkácsterritóriuma, ahol kiéli kreatív hajlamait. De láttam már garázsban ideiglenes pálinkafőzdét is, és sorolhatnám.

De akármire is használjuk, és tároljunk benne bármit, azért, hogy tényleg hasznát vehessük, rendszereznünk kell a benne lévő holmikat. Tíz lépésben megmutatjuk, hogyan is kezdjen hozzá a garázs kitakarításához és berendezéhez.

Ezeket érdemes a garázsban tárolni

Kerti szerszámok, kerti cipők, gumicsizma (ha nincs kerti tároló)

Barkácseszközök, gépek, szerszámok, csavarok

Kerékpárok, kerékpáros eszközök, roller

Régi szekrények

Sporteszközök, sátor, felfújható medence

Téli és nyári gumi

Így tároljunk a garázsban, rendszerezési ötletek

Nem lépünk többé szögbe, éles tárgyakba, hanem kényelmesen oda mehetünk a garázsban a polcok és tárolók elé, hogy elővegyük, amire éppen szükségünk van. Mutatjuk, hogyan kezdjünk hozzá, és lépésről lépésre haladunk előre a rend útján.

1. Tervezzük meg a garázs elrendezésést

Akár le is rajzolhatjuk a skiccet, mert akkor egyrészt jobban el tudjuk képzelni a rendszert, akár pontos számításokat is végezve a hely lejetőségeit felmérve a maximális kihasználás végett, másrészt kéznél lesz a rajz a megvalósításnál.

2. Kezdjük a garázs teljes kirámolásával

Ha nem először rendezzük be, hanem rendet teszünk benne, célszerű a tiszta lap technikát alkalmazni, vagyis ürítsük ki teljesen a helyiséget. Ha olyasmit is tároltunk benne, amire már nincs szükségünk, de még túl jó ahhoz, hogy kidobjuk, rendezhetünk egy garázsvásárt, vagy elajándékozhatjuk ingyen, mindig akadnak olyanok, akik örömmel csapnak le az ilyen lehetőségekre.

3. Praktikus polcok az autógumiknak és egyéb ritkán használt tárgyaknak

A legjobban akkor tudunk rendet csinálni, ha a falak mentén rögtön felépítünk egy nyitott polcrendszert. A garázsban a nyílt polcrendszer sokkal hatékonyabb, mint egy zárt, ráadásul olcsóbb is, és sokkal masszívabb, hiszen sokszor nehezebb dolgokat is el kell bírnia. Amikor pedig pakolunk nem kell még azzal is bajlódni, hogy ki-be csukjuk a szekrényajtót.

A Salgo polcok kiválóak erre a célra, strapabírók és olcsók, rengeteg tároló hellyel rendelkeznek. Persze más márkából is vehetünk fém polcrendszert, de talán ez a legegyszerűbb és legpraktikusabb. A két méter magas, fél méter széles és mély elemekből tökéletesen berendezhetjük a garázsunkat, ezek keretenként és polconként másfél mázsát is elbírnak. De a méretválaszték óriási, és a keretekbe illeszthető polcok sűrűségét is mi választhatjuk meg. Egy átlagos garázsnál 30-60 ezer forint közötti áron számolhatunk vele. Barkácsboltokban és lakberendezési áruházakban rengetegféle anyagú, méretű tárolót, polcot vásárolhat.

4. Tegyük az apróságokat vagy bármit dobozokba

A falra rögzíthető rácsos vagy zárt doboz, illetve kampó, akasztó segítségével pillanatok alatt egy egész szekrénynyi cuccot eltüntethetünk, és az összevisszaság helyett rend lesz a garázsban, ráadásul mi is tudjuk majd, mi hol van, nem kell órákig keresni a csavarokat vagy a villáskulcsot. A tárolódobozokat persze a polcunkra is feltehetjük, rendszerezve. Mérettől és anyagtól változik az áruk, de egy curver minőségű, újrahasznosított műanyagból készült, csatos fedelű, 40*70 centiméteres tárolódoboz 8000 Ft körül mozog, a kicsiket már 500-600 Ft-ért megvehetjük. Az ütésálló műanyagból készült tárolók ára ennek minimum a duplája, márkától, gyártótól, áruháztól is függ.

Átlátszó csatos tárolók: azért jók, mert ránézésre látjuk, hogy mi van bennük

azért jók, mert ránézésre látjuk, hogy mi van bennük Nem átlátszó csatos tárolók : olyan helyre, ahol gyakran járkálhat bárki, a nem átlátszó, újrahasznosított műanyagból készült csatos tárolókat tehetünk: a 2 literes űrtartalomtól egészen a 70 literig változnak a méretek. A tárolókra ragasszunk címkéket, és írjuk rá, mi áll bennük.

: olyan helyre, ahol gyakran járkálhat bárki, a nem átlátszó, újrahasznosított műanyagból készült csatos tárolókat tehetünk: a 2 literes űrtartalomtól egészen a 70 literig változnak a méretek. A tárolókra ragasszunk címkéket, és írjuk rá, mi áll bennük. Vízálló tárolódobozok: n yirkosabb, párásabb területre a vízálló doboz lehet a megoldás, mert a pára, a beázás vagy a felázás sem teszi tönkre, amit tárolunk benne.

yirkosabb, párásabb területre a vízálló doboz lehet a megoldás, mert a pára, a beázás vagy a felázás sem teszi tönkre, amit tárolunk benne. Barkács dobozok: ha a garázsban levő tárolóegységeket többet mozgatjuk, esetleg ütéseknek is ki lehetnek téve, az ütésálló barkácsdoboz ajánlott.

5. Használjuk ki a függőleges tereket

A kerékpárok vagy a sílécek remekül elférnek a falon vagy a plafonról lelógatva, ebben az esetben kötélen csigával könnyen letekerhetjük és felcsörlőzhetjük. De akár kampót is fúrhatunk a falba, amire felhelyezhetjük a biciklit, a gördeszkát vagy más sporteszközöket akár.

6. Mágnescsík a gyors hozzáférésért

A kisebb szerszámoknak is könnyen találhatunk egy fix helyet, ahol ráadásul karnyújtásnyira lesznek tőlünk, és egy mozdulattal vissza is tehetjük őket a helyükre. Ez különösen akkor fontos, ha szeretünk odakint, a garázsban barkácsolni. A falra erősíthető mágnescsík a csavarok és egyéb fémtárgyak tárolásának talán legpraktikusabb módja.

7. Lyukacsos falitábla

A lyukacsos falitábla egy rendkívül kézreálló és rugalmas megoldás, ugyanis bármilyen formájú tárgyat felakaszthatunk rá, és a saját igényeink szerint alakíthatjuk ki az elrendezést. Akár kisebb polcokat, rekeszeket vagy akasztóra felfüggesztheti szerszámokat is tehetünk rá, és a helyigény szerint egy mozdulattal bármikor áthelyezhetjük ezeket. Egy 40*60 centiméteres tábla ára 12ezer Ft körül van.

8. Görgős szekrények

A görgős szekrény mobilis és akkor is könnyen mozgatható, ha alapból nehéz, vagy nagyon tele van pakolva. A segítségükkel egyszerűen átrendezhetjük a garázst bármikor, vagy teret szabadíthatunk fel például egy szereléshez. Ha szerszámainkat tároljuk a gurulós szekrényben, pontosan oda tudjuk mozgatni, ahol szükségünk van rájuk, és nem kell mindig egy fix helyen álló szekrényhez rohangálni.

9. Újrahasznosítás és spórolás: palackok, dobozok, üvegek

Kiürült PET palackokban, vitaminos dobozokban, befőttes üvegekben tárolhatjuk az apróságokat (csavarok, alátétek). Ez ráadásul nemcsak környezettudatos, de kényelmes és pénztárcakímélő is, hiszen nem szükséges egy halom tároló dobozt beszereznünk.

10. A labdák sem nem gurulnak szanaszét

A labdák számára egy kevés munkával mi magunk is barkácsolhatunk egy praktikus tárolót. A fából készült keretre függőlegesen kifeszített gumipók segítségével a labdák biztosan a helyükön maradnak, nem gurulnak szanaszét a garázsban, mégis könnyen hozzáférhetőek lesznek.

Mit ne tároljunk a garázsban

Festékek: a garázsban könnyen változhat a hőmérséklet, néha túl meleg, télen pedig túl hideg lehet. Ez a festéknek nem tesz jót, állandóbb hőmérsékletre van szüksége.

Papír halomban: a papír vonzza az élőlényeket, kártevőket a garázsban, így ha sok papírt tárolnánk egy helyen, inkább tegyük bele egy nagyobb tároló ládába, van ne itt tároljuk őket.

Hűtőszekrény: a hűtő rengeteg áramot fogyaszt, hogyha egy alapból magasabb hőmérsékletű területen áll. Így ha a garázsban nyáron meleg van, energiafelhasználás szempontjából ez a lhely nem a legpraktikusabb, ráadásul kártevőveszélyesebb a háznál

Állateledel: a száraztápot semmiképpen sem érdemes nyitott állapotban tárolni, könnyen odavonzhat más állatokat, kártevőket is. Mindig tegyük bele felbontás után egy légmentesen záródó tárolóba.

Címlapkép: Getty Images