Lesújtó tény, de otthon halunk meg a legtöbben: ezek okozzák

Magyarországon évről évre 20-szor annyian veszítik életüket odahaza valamilyen halálos kimenetelű balesetben, mint munkahelyi tragédiában. A legtöbben az esések, csúszások, botlások okozta szerencsétlenségek következtében, de sokan fulladás vagy tűzeset következtében hunynak el, írja a Pénzcentrum.

A legfrissebb országos adatok szerint az elmúlt 10 évben több mint 20-szor annyian haltak meg Magyarországon otthoni balesetben, mint munkahelyiben. A KSH adatai szerint 2019-ben egészen pontosan 1 683 ember lelte halálát az otthonában, miközben a munkahelyén "csupán" 83 fő. De például 2010-ben, amikor az elmúlt évtizedben rekordsokan, 2 051-en veszítették életüket az otthonukban bekövetkezett szerencsétlenségben, a hazai munkahelyeken csak 96-an.

Könnyen lehet azonban, hogy a magunk mögött hagyott 2020-as, súlyos világjárványos évben új rekord születik. Sokan ragadtak ugyanis hónapokra az otthonaikba, ami mint látjuk, jókora veszedelem már önmagában is. Sajnos a KSH-nak erre az időszakra még nincsenek meg a statisztikai adataik, de az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy

a mi területünkön 2020-ban több mint 10 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma az előző évhez viszonyítva, és a férfiak aránya tovább emelkedett (kb. 65 %).

A különbségtétel pedig fontos, ugyanis az OMSZ adatai kicsit másabbak, mint a KSH-é ezen a téren. Ennek egyik oka, hogy a mentők a helyszínen csak a halál tényét állapíthatják meg, a halál okának tisztázása a szakértők feladata. Közérthetően: előfordulhat például, hogy a helyszínen balesetnek látszó esemény valójában csak következménye egy halálos rosszullétnek, de hasonló dolog fordított értelemben is történhet. Tovább torzítaná az adatokat, hogy azok, akiket mi még élve kórházba szállítunk, ott elhunyhatnak és így bekerülhetnének a „halálos háztartási balesetek” statisztikájába, miközben az OMSZ-nél nem így szerepelnek.

Milyen balesetben halnak meg a legtöbben az otthonukban?

Nincs az otthonainkban veszedelmesebb rizikófaktor, mint az esés, csúszás, botlás. Évről évre több mint 1 000 magyar lakos hal meg ilyen módon. Ezzel a számmal pedig magasan ez a balesettípus vezeti a halált okozó körülmények listáját, utcahosszal előzve a tűz és a fulladás okozta haláleseteket. Érdekes az is, hogy például a klasszikusan rettegett áramütés szinte a legkevesebb halálos áldozatot követeli évente Magyarországon. Ebben persze szerepet játszhat az is, hogy mind a lakóhelyek, mind az elektronikai berendezések biztonságosabbak lettek ebből a szempontból. Szintén szerencsés, hogy vágó-, kézi szerszámtól, illetve lőfegyvertől és robbanástól is meglehetősen kevesen haltak meg az elmúlt 10 évben.

