Ezért van az egekben a bútorok ára: kiszámíthatatlan drágulás indult be

A bútorválasztásnál melyek a legfontosabb szempontok?

A három legfontosabb szempont az ár-érték arány, a szállítási határidő és a kapcsolódó szolgáltatások. Az elsőt talán nem kell magyarázni. Az azonnali elérhetőség egyre fontosabb szempont egy bizonyos árszint alatt; a vásárlók gyakran hajlandóak többet fizetni egy bútorért, csak ne kelljen heteket/hónapokat várni. Az egyéb szolgáltatások, mint például a bútor összeszerelés, a vásárlói élmények, a kiszolgálás minősége, vagy a garanciális ügyintézés gördülékenysége, szintén döntő szerepet játszanak abban, hogy hol vásárolja meg a bútort a fogyasztó.

Hogyan lehet elkerülni a gyengébb minőségi tömeggyártott bútorokat? Mire érdemes figyelni?

A bútorok sokfélesége miatt nem lehetséges általános tippeket adni. Fontos az, hogy a vásárlás előtt nézzünk utána a terméknek, vagy a vállalkozásnak egy internetes kereséssel. Ma már több internetes fórum is rendelkezésre áll, ahol a vásárlók visszajelzéseket hagyhatnak a vásárlási élményeikről és termékkel kapcsolatos tapasztalataikról. A Fogyasztóvédelemi Hatóság honlapján van például adatbázis veszélyes termékekről illetve jogsértő webáruházakról.

Ha bizonytalanok vagyunk a legjobb megoldás, ha elmegyünk és kipróbáljuk a bútort, illetve online rendelés esetén élhetünk a 14 napos elállási lehetőséggel.

Amennyiben valaki egyedi vagy tömeggyártott bútort vásárol, a felújítás/építkezés mely szakaszában érdemes utánajárnia, hogy milyet szeretne?

Már a tervezési szakaszban érdemes átgondolni a bútorzattal kapcsolatos igényeinket. Ha egyedi bútort szeretnénk, akkor nem szabad elfelejteni, hogy maga a gyártás is időt vesz igénybe, így nem érdemes a felújítás végéig halasztani a megrendelést. A belső térelválasztó falak hosszának megválasztásában is sokat segíthet, ha előre tudjuk milyen bútort szeretnénk elétenni vagy rászerelni, lletve színek-minták összeegyeztetése is fontos lehet a tervezési fázisban.

Az egyedi gyártás vagy a bútoráruházi kínálatból választás a jobb?

Más piaci igényeket szolgál ki az egyedi, és mást a tömeggyártás. A tömeggyártás olcsóbb darabárat eredményezhet és azonnali elérhetőséget: a gyártási és logisztikai standardok könnyen értékesíthetővé teszik a terméket az online értékesítési felületeken. A megnövekedett piaci igényeket csak így lehet kiszolgálni. A legtöbb bútoráruház lehetőséget kínál a megvásárolt bútor, szűkebb-bővebb keretek közötti konfigurálására is.

Fontos, hogy az egyedi bútorok ára a kivitelező részéről egy szolgáltatáscsomagot is tartalmaz, úgymint méretre gyártás, szakemberek általi szerelés, szállítás stb. Az egyedi gyártás flexibilitást is ad a megrendelőnek; teljesen az ő igényeire szabva készülhet el a berendezés.

Melyik gyártási mód éri meg jobban?

Mindkét gyártási metódusnak megvan a felvevőpiaca. A szakosodott vállalatok az adott piaci igényekre mérten alakítják ki az üzemméretet és modellenként az optimális darabszámot.

Miért érdemes egyedi bútorgyártásban gondolkodni? Milyen előnyei és hátrányai vannak?

Előfordulhat, hogy a berendezni kívánt helyiség adottságai olyanok, hogy standard méretű bútorokkal nem oldható meg az optimális helykihasználás. Esetleg olyan egyedi színeket, formákat képzeltünk el, melyek nem találhatóak meg a nagy gyártók kínálatában. Problémát okozhat az is, ha egy korábban vásárolt termék, vagy termékcsalád gyártása megszűnt, így nehezebb megfelelő kiegészítőt találni hozzá.

Előnye a flexibilitás: nincs közbeiktatva kereskedő; a gyártó és a végfelhasználó legtöbbször közvetlen kapcsolatban van.

Hátránya a kapacitás korlátozottsága miatti magasabb árszint. Mivel egyedi rendelésről van szó, a termékek nagy része nem készletezhető, így hosszabb teljesítési idővel kell számolni.

Miért érdemes bútoráruházban vásárolni? Milyen előnyei és hátrányai vannak?

Egy helyen koncentrálódik a kínálat, kézzel fogható, kipróbálható a választék, ötleteket lehet meríteni, az újdonságok is általában itt jelennek meg először. A minőségbiztosítási rendszerek és a standardizált gyártási folyamatok egységes termékminőségszintet biztosítanak.

Előnye a rövid teljesítési határidő. Bizonyos termékeknél pedig jelentős anyagi megtakarítás érhető el a sorozatgyártásnak köszönhetően. A nagyáruházak emellett teljes lakberendezési választékot kínálnak például lakástextilekkel, vagy világítástechnikai kiegészítőkkel.

Hátránya, hogy a méret és formaválaszték korlátozott: a gyárak a logisztikai és anyagkihozatali szempontokat is figyelembe veszik a tervezéskor, így korlátozottabb az elérhető választék.

A „cash and carry” rendszerben vásárolt, nem szakember által szerelt bútorokkal pedig minőségi problémák is adódhatnak.

A tömeggyártott és az egyedi bútoroknál mire és meddig terjed ki a garancia?

A jótállás 2021-től az alábbiak szerint érvényes:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

Ezen időszakok alatt az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett. Minden egyéb esetben köteles javítani, vagy visszavásárolni a bútort. A rendeltetésszerű használat feltételeit a termékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

A fa alapanyagának emelkedése mennyiben növeli meg a gyártás költségeit?

A bútor típusától függ, hogy milyen arányban tartalmaz fából készült alkatrészeket, de általánosságban elmondható, egy év alatt átlagosan 15-20%-kal emelkedett a bútorok fogyasztói ára.

Milyen mértékű áremelkedés várható?

Ez jelenleg nem megbecsülhető; középtávon az alapanyagárak konszolidálódására számítunk, de a jelenlegi adatok alapján, ez nem fogja elérni a járvány kitörése előtti szinteket.

Milyen problémákat osztanak meg Önökkel a gyártók (asztalosok) és forgalmazók?

Alapanyagellátási problémák jelentősek a szektorban, többek között MDF és HDF-táblákból, illetve kárpitoshabokból is hiány van. Ennek következtében kiszámíthatatlan áremelkedési spirál indult be; a kiajánlott árakat csak rövid ideig tudják tartani a gyártók, folyamatos korrekciókra van szükség.

Vannak-e területi különbségek abban, hol van nagyobb kereslet az egyedi gyártású vagy a készen kapható bútorokra?

A szálloda -és vendéglátóipar túlnyomórészt egyedi gyártású berendezéseket használ. A lakossági felhasználásban a tömeggyártott termékek dominálnak.

Mi lehet az oka annak, hogy a lakossági szektorban a tömeggyártott bútordarabok a dominánsak?

Az élelmiszeripart tudnám felhozni példaként, ahol szintén igény van arra, hogy a helyi termelők mellett az áruházláncok is részt vegyenek az ellátási láncban. A bútoriparban is van annyi kapacitás, hogy tömegigényeket szolgáljon ki, hiszen képes arra, hogy nagy szériákban gyártson termékeket és hatékonyan juttassa el azokat a gyárból a fogyasztóig.

Címlapkép: Getty Images