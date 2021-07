Most szigetelnéd körbe a házad? Még mindig sorba kell állni a jó szakemberekért

HelloVidék: Hogyan érintette a koronavírus az ágazatot? Mik voltak a legnagyobb nehézségek?

Somlósi Károly: A koronavírus megjelenésekor az építőpari befektetők körében bizonytalanság alakult ki. Megvolt annak a reális lehetősége, hogy a nagyobb projekteket, építkezéseket elhalasztják, azaz egy jobban kiszámítható időszakra csúsztatják. Végül ez nem következett be, hiszen ahogy az időben előre haladtunk, és megismertük a járványt, hozzászoktunk, magán- és üzleti életünket átalakítottuk az ismert korábbi korlátozó intézkedések okán. Ezzel csökkent a bizonytalanság, a kiszámíthatóság, tervezhetőség - ha nem is a korábbi, járványt megelőző szinten, de - megmaradt. Egyébként maga a jövő kiszámíthatóságának kérdése volt a legnagyobb nehézség, a járvány legelején, mikor még mindenkinek szokatlan volt az új helyzet, szinte lehetetlen volt előre jelezni. A tervezett építkezések milyen hányada és milyen időzítéssel valósul majd meg? Lesznek-e elhalasztott vagy törölt projektek? Ilyen kérdésekkel kellett szembenézni.

HelloVidék: Hogyan vészelték át az áruházak, illetve a gyártók a korlátozások teremtette helyzetet? Hogy alakultak a bevételek az elmúlt időszakban?

Somlósi Károly: Az építőipar a szerencsésebb ágazatok közé tartozott a pandémia idején. Itt nem volt szó olyan jellegű korlátozásokról, mint pl. a vendéglátás, vagy a szórakoztatóipar területén, ahol hosszú hónapokra szinte ellehetetlenült a helyzet. Az építkezések végül folytatódtak, érdemi visszaesés nem történt. Cégünk bevételei szerencsére az előzetes terveknek megfelelően alakultak, nem volt kiugrás sem negatív, sem pozitív irányban.

HelloVidék: Hogyan alakult a beszállítás a külföldi piacokról az elmúlt hónapokban, illetve, mi a helyzet most?

Somlósi Károly: A magunk nevében nyilatkozva: a cégünk Magyarországon forgalmazott termékeit saját tapolcai gyárában gyártja, szerencsére nem szorulunk külföldi piacokon készült termékekre. Ugyanakkor a piacon jelentős, közel 50%-os a külföldről érkező építőipari termékek aránya.

HelloVidék: Kellett elmelni az árakon?

Somlósi Károly: Cégünk az elmúlt években nem emelt listaárain, és ezt nem is tervezzük.

HelloVidék: Miként hatott a felújítási támogatás népszerűsége az ágazatra?

Somlósi Károly: A felújítási támogatás egyértelműen élénkítette a keresletet az építőipari termékek iránt.

HelloVidék: Mit tapasztalnak, mennyire vannak elhavazva a szakemberek?

Somlósi Károly: A megnövekedett felújítási kedv, illetve a folyamatosan jelen lévő új építkezések miatt természetesen a szakemberek iránti kereslet is megnövekedett, ami – építtetői szempontból nézve - sajnos azt eredményezte, hogy a szakemberek hónapokre előre “le vannak foglalva”. Ha valaki most építkezni szeretne, bizony némi türelemmel kell lenni, mire a megfelelő szakembergárda el tudja kezdeni a munkát.

HelloVidék: Mit tanácsolnak a felújítás előtt állóknak, mikor célszerű az épületet szigetelni?

Somlósi Károly: Szerencsére az épületeket utólagosan is, egy felújítás során is le lehet szigetelni. Hőszigetelésre a tavaszi – nyári – őszi hónapok a legalkalmasabbak, másképpen fogalmazva a szigeteléssel érdemes elkerülni a fagyos időszakot annak érdekében, hogy a szigetelő-rendszer ragasztója megfelelő hatásfokkal működjön.

HelloVidék: Milyen szigetelést válasszunk? Milyen fajtát, milyen vastagságú szigetelőanyagot válasszunk?

Somlósi Károly: Mi természetesen a kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazását javasoljuk. Amellett, hogy kiváló hőszigetelő, egyben remek hangszigetelő tulajdonsággal bír. A jó hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően növeli az épületek energiahatékonyságát, alkalmazásával csökkenthetőek a fűtésszámlák. Hanggátló tulajdonsága miatt lakásunk nyugodtabb, csendesebb lehet, hiszen a kőzetgyapot szigetelés mind a küldő, mind az épületen belüli, nem kívánt zajhatásokat is csillapítja. Mivel a kőzetgyapot éghetetlen anyag, az épületek tűzbiztonságát is növeli, egy tűzeset esetén égve nem csepeg, mérgező füstöt nem fejleszt. További előnye, hogy élettartama megegyezik az épület élettartamával, azaz alakját, méretét és szigetelési képességét hosszú évtizedeken át megőrzi. Nem zsugorodik, nem mozdul el, azaz nem képződnek még évek után sem a lemezek között rések, hőhidak, melye a szigetelés hatékonyságát rontó jelenségek lennének. Páraáteresztő képessége miatt megelőzi nedvesség, gombák, penész kialakulását a belső falakon, melyek jelenléte akár asztmatikus betegségeket is okozhatna. Ami a vastagságot illeti, vegyük a legelterjedtebb felületet, a homlokzatokat. Itt mi 15-20 cm vastag szigetelést javaslunk. De természetesen minden épület esetében figyelembe kell venni az adott épület adottságait, illetve az energiafelhasználásra vonatkozó előírásokat.

HelloVidék: érdemes az egész házat szigetelni, vagy csak néhány részét?

Véleményünk szerint az épület minél több részét érdemes szigetelni.

Ezek a ház külső burkolatai, ahol a hőveszteség előfordulhat és a fő ok maga a hőszigetelés:

Homlokzat

Tető / padlástér

Padló

Illetve a ház belső felületei - itt az elsődleges ok a szigetelésre a hanggátlás, a nyugodt, csendes otthon megteremtése:

Válaszfalak

Szint közötti födémek

HelloVidék: Mi a helyzet a környezetbarát anyagokkal? Ezek mennyire számítanak magasabb árkategóriának?

Somlósi Károly: A saját gyártású szigeteléseink természetes alapanyaga a vulkáni tevékenység következtében folyamatosan megújuló bazaltkő. És mivel a kőzetgyapot szigetelőanyagok élettartamuk során a gyártásukhoz szükséges energiamennyiség többszázszorosát takarítják meg, fenntartható termékeknek is tekinthetjük ezeket. A természetes alapanyagokból készült, illetve a fenntarthatóságot elősegítő termékek eme tulajdonságait folyamatosan kommunikálni érdemes annak érdekében, hogy a vásárlók is felismerjék, hogy bizonyos termékek megvételével ők is, egyénként is tehetnek olyan globális problémák ellen, mint pl. a klímaváltozás. Álláspontunk szerint az árak alakulása piacunkon egy adott terméknél az előállítási költségek mellett azon kedvező tulajdonságok összességének megléte vagy épp hiánya, melyek azt a terméket jellemzik. Általában is igaz, hogy az értékesebb, több jó tulajdonsággal rendelkező termékek ára magasabb. A környezetbarátság ezen tulajdonságok egyik eleme, ennyi bizonyos.

HelloVidék: Mire számítanak az év hátralevő hónapjaira?

Somlósi Károly: Arra számítunk, hogy a fokozott kereslet az intézkedéseknek köszönhetően egyre jobban kielégíthetővé válik, és reményeink szerint vásárlóinkat újra a megszokott szállítási határidővel (maximum 1-2 hét alatt) tudjuk kiszolgálni.

Címlapkép: Getty Images